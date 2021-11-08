Хакеры совершили атаку на организации, занимающиеся оборонной сферой и энергетикой – CNN

Иностранные хакеры проникли и нарушили работу девяти организаций в оборонной, энергетической, медицинской сфере, а также технологий и образования. По крайней мере одна из них находится в США, а след злоумышленников якобы "ведет в Китай".

Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет охранной фирма Palo Alto Networks. С помощью американского Агентства национальной безопасности (NSA) киберспециалисты продолжают разоблачать попытки "неопознанных злоумышленников", которые пытаются украсть ключевые данные у оборонных подрядчиков страны и других уязвимых целей.

Представители NSA и Агентства кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA) отслеживают угрозу. Известно, что хакеры украли пароли у некоторых целевых организаций с целью поддержания долгосрочного доступа к этим сетям. По словам старшего исполнительного директора Palo Alto Networks Райана Олсона, тогда злоумышленники будут иметь хорошие возможности для перехвата конфиденциальной информации, отправленной по электронной почте или хранящейся в компьютерных системах.

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Олсон отметил, что жертвами киберпреступников стали девять компаний, но не исключено, что будут и другие. Пока неясно, кто несет ответственность за эту деятельность, но в Palo Alto Networks заявили, что некоторые тактики и инструменты злоумышленников совпадают с теми, которые используются предполагаемой китайской хакерской группой.

Американские специалисты подчеркивают, что любая компания, ведущая дела с Пентагоном, может иметь в своих электронных письмах ряд данных об оборонных контрактах, которые могут быть интересны иностранным шпионам. Пока в США ищут хакеров, а организации, использующие программное обеспечение Zoho, призвали обновлять свои системы и искать признаки взлома.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США активно ищет информацию о хакерах DarkSide, которых связывают с Россией. За данные о них Госдеп даже объявил награду в размере $10 миллионов.