Хакеры РФ атаковали Германию в отместку за танки для Украины: подробности

После решения ФРГ передать Украине танки Leopard 2 российские хакеры совершили DDoS-атаки на сайты ряда учреждений государства. Благодаря усилиям немецких киберспециалистов последствия хакерских атак удалось минимизировать.

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Об этом на брифинге сообщила заместитель представителя федерального правительства Кристине Гоффманн. По ее словам, хакерскому нападению подверглись сайты аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.

Гоффманн подчеркнула, что в большинстве случаев атаки удалось отразить, масштабных и серьезных повреждений не произошло. Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институты и дало советы, как противостоять таким атакам.

Отмечается, что ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка из РФ Killnet, поддерживающая кремлевского диктатора. Именно они заявили о связи своих действий с анонсированной поставкой в Украину немецких танков.

Напомним, российские хакеры Cold River атаковали три ядерные лаборатории США – Брукхейвенскую (BNL), Аргоннскую (ANL) и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса (LLNL). Кибернападения произошли прошлым летом. В американской фирме по кибербезопасности CrowdStrike сообщили, что хакеры создавали фальшивые страницы входа для каждого учреждения и посылали электронные письма ученым-ядерщикам, чтобы заставить их раскрыть свои пароли.

Цифровой блиц против американских лабораторий произошел, когда эксперты ООН вошли на захваченную оккупантами ЧАЭС, чтобы оценить риск радиационной катастрофы из-за обстрелов поблизости.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в декабре 2022 года произошла кибератака на пользователей системы DELTA. Опасные сообщения поступали украинцам в мессенджерах, а также по электронной почте;

– в Генштабе ВСУ предупредили украинцев о том, что злоумышленники рассылают электронные письма якобы с информацией о дронах-камикадзе иранского производства Shahed-136, применяемых российскими оккупантами. На самом деле эти письма содержат вредоносную программу.

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