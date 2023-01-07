Российские хакеры атаковали три ядерные лаборатории США – Reuters

Российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков. Речь идет о кибернападениях, которые произошли прошлым летом.

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Как пишет Reuters, хакерская группа из РФ Cold River атаковала три ядерные исследовательские лаборатории в США. Это подтвердили пять экспертов по кибербезопасности.

"В период с августа по сентябрь, когда президент Владимир Путин дал понять, что Россия будет готова использовать ядерное оружие для защиты своей территории, Cold River нацелился на Брукхейвенскую (BNL), Аргоннскую (ANL) и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса (LLNL). Хакеры, создавали фальшивые страницы входа для каждого учреждения и отправляли электронные письма ученым-ядерщикам, чтобы заставить их раскрыть свои пароли", – сказал старший вице-президент по разведке американской фирмы по кибербезопасности CrowdStrike Адам Мейерс.

Отмечается, что представители всех лабораторий отказались от комментариев. Но по словам исследователей кибербезопасности и западных правительственных чиновников, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения в Украину.

В частности, цифровой блиц против американских лабораторий произошел, когда эксперты ООН вошли на захваченную оккупантами ЧАЭС, чтобы оценить риск радиационной катастрофой из-за обстрелов поблизости.

Согласно интервью, проведенным девятью фирмами, занимающимися кибербезопасностью, Cold River впервые попала в поле зрения специалистов по разведке после атаки на министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году. Reuters отследило учетные записи электронной почты, использованные в его хакерских операциях в период с 2015 по 2020 год, до ИТ-специалиста в российском городе Сыктывкар – столице Республики Коми.

"Это одна из самых важных хакерских групп, о которых вы никогда не слышали. Они участвуют в прямой поддержке информационных операций Кремля", – добавил Мейерс.

Также отмечается, что западные чиновники считают властей Кремля мировым лидером в области хакерских атак. По их словам, руководство страны-агрессора использует кибершпионаж, чтобы следить за иностранными правительствами и отраслями. Москва, естественно, отрицает свои хакерские операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, разработчик Bitcoin Core – клиента для хранения и подключения к сети первой криптовалюты – Люк Дэш-младший стал жертвой хакеров, укравших у него крупную сумму в BTC. Что примечательно, инцидент произошел в канун Нового года.

Также OBOZREVATEL писал, что 23 ноября, сайт Европейского парламента подвергся мощной кибератаке. Это произошло после того, как организация приняла резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма.