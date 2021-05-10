Хакеры атаковали один из крупнейших трубопроводов США: СМИ заявили о причастности России

Американский трубопровод Colonial Pipeline подвергся кибератаке, за которой якобы стояла преступная группировка DarkSide из России.

Об этом заявили CNN и NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника и два ознакомленных источника. По их словам, деятельность DarkSide обычно нацелена на страны, где не говорят на русском.

Отмечается, что российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", однако первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.

Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки на Colonial Pipeline, пишет ВВС. Президент Джо Байден может задействовать ряд чрезвычайных полномочий, чтобы гарантировать, что топливо, транспортировкой которого занимается трубопровод, продолжит поступать в крупные города и аэропорты на восточном побережье страны, несмотря на отключение.

Напомним, атаку на трубопровод осуществила хакерская группа DarkSide в четверг, 6 мая. Злоумышленники захватили почти 100 ГБ данных и попросили за это выкуп. Colonial Pipeline решила привлечь к расследованию характера и масштаба атаки стороннюю компанию по кибербезопасности.

Colonial Pipeline обеспечивает поставки топлива из НПЗ на побережье Мексиканского залива потребителям в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине, Теннесси, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Пенсильвании и Нью-Джерси.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мировые цены на нефть пошли вверх после атаки на трубопровод Colonial Pipeline в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.