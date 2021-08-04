Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах: Байден призвал его уйти в отставку

Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвиняют в сексуальных домогательствах к 11 женщинам. В то же время президент США Джо Байден призвал политика уйти в отставку.

Результаты пятимесячного расследования обнародовала 3 августа генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, передает Reuters. Сам чиновник отрицает все обвинения.

В обнародованном на сайте ведомства пресс-релизе говорится о подтверждении заявлений 11 человек, которые обвиняли Куомо в домогательствах. В нем подчеркивается, что губернатор целовал, обнимал и трогал бывших и нынешних чиновниц.

Также отмечается, что Куомо намеревался отомстить одной из женщин, которая публично обвиняла его.

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В офисе генпрокурора раскрыли подробности одного из случаев домогательства, который произошел со служащей силового ведомства: губернатор проводил рукой по ее животу и спине, целовал в щеку и спрашивал, почему та не надела платье.

Джеймс подчеркнула, что расследование является гражданским и прокуратура не будет предъявлять официальные обвинения.

В свою очередь глава государства потребовал отставки губернатора. "Я думаю, что он должен уйти", – приводит CNN слова Байдена на пресс-конференции.

Сам Куомо отрицает обвинения. По словам губернатора, его слова и действия были неправильно истолкованы.

"Я ни разу никого не касался (никого) в неподходящей манере и не делал непотребных высказываний. Мне 63 года", – сказал политик.

Отметим, что член Демократической партии Эндрю Куомо является губернатором штата Нью-Йорк с 2011 года. Ранее он был министром жилищного и городского развития США и заместителем генерального прокурора Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшего министра французского правительства Жоржа Трона приговорили к пяти годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальном насилии в отношении сотрудников мэрии Дравайла, которую он возглавлял.