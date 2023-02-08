В Грузии оппозиция предложила сократить безвиз для россиян до 30 дней

В парламенте Грузии предложили сократить действие виз для российских граждан, чтобы сократить миграционный поток. Граждане РФ вместе с семьями продолжают прибывать в страну, спасаясь от "частичной мобилизации", объявленной в Кремле.

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Об этом сообщило агентство Грузия Online, ссылаясь на слова депутата Михаила Даушвили. По его мнению, необходимо отменить закон, который позволяет россиянам находиться на грузинской территории в течение года после пересечения границы.

"Для граждан России надо сократить до 30 дней за полугодие. Таким образом мы сможем перевести ситуацию исключительно в туристический режим, и туризм не пострадает", – указал политик.

Напомним, что грузинский Bank of Georgia начал закрывать счета гражданам России. Согласно сообщениям самих россиян, никаких общих причин этого нет, а время открытия счетов варьируется от 1 месяца до нескольких лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Грузии начали обсуждать возможность восстановить прямое авиасообщение с Россией, которое было остановлено еще в 2019 году по решению Кремля. В ответ в Европейском Союзе уже пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ о возобновлении полетов.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что Россия должна отказаться от грузинских территорий в рамках возможного мирного соглашения, которое должно быть заключено с Украиной. Абхазия и Южная Осетия находятся под оккупацией РФ уже почти 15 лет.