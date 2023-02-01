Греция отказалась передать Украине танки Leopard 2: названа причина

Греция отказалась передать Украине танки Leopard 2. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объяснил, что Афины сами нуждаются в такой технике из-за напряженных отношений с Турцией.

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Об этом он рассказал в интервью Nikkei Asia. Мицотакис отметил, что его страна уже оказала значительную помощь Украине, но о танках речь не идет.

"Мы оказали значительную военную поддержку Украине, например, бронетранспортерами, но мы не будем оказывать танки Leopard 2 по той простой причине, что они очень необходимы для нашей оборонной позиции", – сказал он.

Премьер Греции добавил, что страна готова и дальше поддерживать Украину, но не вредя собственным оборонным возможностям.

Как известно, Греция и Турция десятилетиями спорят о суверенитете Кипра и контроле над восточным Средиземноморьем и Эгейским морем. Теперь, когда Турция готовится к всеобщим выборам, напряженность только растет.

Следует отметить, что Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams в первой волне поставок. Также Киев рассчитывает на французские танки Leclerc, решения о передаче которых пока нет.

Напомним, в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Там попытаются сделать так, чтобы тренировки вместо десяти недель заняли для украинцев всего пять, говорят инструкторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская компания "Форэс" назначила денежное вознаграждение за уничтоженное или захваченное в Украине западное вооружение и технику. За боевые танки Abrams и Leopard 2, партнеры обещающие передать Киеву, оккупантам анонсируют 5 млн рублей.

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