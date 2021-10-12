Греческий остров Эвбея, где бушевали пожары, затопило после мощных ливней. Фото и видео

Проливные дожди вызвали наводнения в нескольких районах Греции. В частности, стихия обрушилась остров Эвбея, который несколько месяцев назад сильно пострадал при лесных пожарах.

Об этом 11 октября сообщает Euronews. Вышедшие из берегов реки размыли дороги, а на дома и сельхозугодия сошли селевые потоки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Также серьезно пострадал от наводнения город Лариса в центре страны.

Специалисты предупреждают о возможном ухудшении ситуации в регионах, покольку система, которая сдерживает наводнения, едва выдерживает нагрузку.

По словам премьера Греции Христоса Триантопулоса, на укрепление уязвимых районов выделили 20 миллионов евро.

В частности, этой зимой планируют усилить защитные сооружения на севере Эвбеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе лесные греческие регионы охватили масштабные лесные пожары. Среди пострадавших также был вышеуказанный остров. Тогда огонь уничтожил сотни домов, были эвакуированы тысячи людей.