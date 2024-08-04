Гражданам Литвы посоветовали покинуть Израиль на фоне возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Литвы посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто находится в стране, покинуть ее. Такая рекомендация появилась с учетом возможной эскалации ситуации в регионе и отмены авиарейсов.

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Об этом сообщает LRT. В МИД отметили, что из-за сложной и непредсказуемой ситуации и роста напряженности на Ближнем Востоке все больше рейсов в Израиль отменяются или временно прекращаются.

Это сокращает возможности людей покинуть страну коммерческими рейсами.

"Мы рекомендуем вам оценить необходимость поездки в Израиль, а гражданам Литвы, которые находятся в Израиле и желают покинуть страну, мы рекомендуем сделать это как можно быстрее", – призвали в министерстве.

Гражданам Литвы, которые находятся в Израиле, предлагают зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму на сайте МИД, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться для оказания консульской помощи.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины обновили рекомендации для наших граждан касательно Израиля и Ливана. Первую страну там советуют не посещать, пока ситуация не стабилизируется, а вторую и вовсе рекомендуют покинуть.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания тем временем призвали своих граждан избегать поездок в Ливан и покинуть эту страну, если они уже там. Главной причиной такой рекомендации названо обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников в западной разведке, в Иране уже определились с тем, когда они планируют напасть на Израиль. Это может быть 12 или 13 августа – знаковый для евреев день Тиша бе-ав – национальный день траура и поста.

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