'Граница – линия жизни': в Варшаве протестовали против блокады границы с Украиной. Фото

В Варшаве, Польша, на протест против блокады украино-польской границы вышли вместе украинцы и поляки. Демонстрация под названием "Граница – линия жизни" состоялась у здания польского правительства.

На акцию вышли не менее сотни активистов. "То, что сейчас происходит – это тирания меньшинства", – цитирует Радио Свобода польского протестующего.

"Большинство хочет нормальных, дружелюбных отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает Путину", – уточнил свое мнение активист.

Участники держали в руках плакаты с надписями Free border, Help Ukraine Today – Keep Russia Away и скандировали "нет российской пропаганде".

"Мы не имеем ничего против протестов, потому что это демократия. Но мы против именно такой формы протеста. Из-за блокады границы наши отношения с Польшей ухудшились и это "рука" РФ, это пропаганда России", – отметила одна из организаторов протеста Екатерина Челядина.

Ее польский соорганизатор Кароль Карпинский добавил, что не менее миллиона рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной. Но сейчас эта торговля "стоит" из-за блокады границы.

Как сообщал OBOZ.UA, поляки также устроили блокаду границы со Словакией. Погранпереходы перекрыли, чтобы не пускать в свою страну зерно из Украины.

Блокировка польскими фермерами границ выглядит необоснованной и хаотичной, а действия протестующих невозможно предусмотреть. Они в любой момент могут устроить протесты на границе любой другой соседней страны. Единственной рациональной причиной блокады может стать политический пиар накануне местных выборов в Польше, а также предстоящих парламентских выборов в ЕС.

