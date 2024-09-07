'Граница как решето': новый премьер Франции пообещал контролировать миграционные потоки 'конкретными мерами'

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье пообещал контролировать миграционные потоки в стране. По его словам, для этого правительство готово задействовать "конкретные меры".

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Стоит отметить, что еще в 2021 году политик предлагал ввести жесткие ограничения для мигрантов. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Глава правительства подчеркнул, что следует линии, которую он установил во время праймериз правых в 2021 году, в ходе которых он предложил "мораторий на иммиграцию".

"Всегда создается ощущение, что границы – это решето и миграционные потоки не контролируются. Мы действительно собираемся контролировать миграционные потоки, но не идеологией, речами и фразами, а конкретными мерами", – заявил Барнье.

При этом он добавил, что одним из его приоритетов на посту премьер-министра Франции является "строгий и гуманистический" контроль над иммиграцией. Также Барнье заверил, что готов выслушать различные идеи о том, как решить проблему с мигрантами.

Напомним, в разных городах Британии продолжаются столкновения среди экстремистов. В частности, британские мигранты вышли на митинги протеста одновременно с митингами правых радикалов против миграции и мигрантов.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии принял закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией – так называемый закон о выдворении.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял "Пакт о миграции и беженцах". Документ предназначен для ускорения процесса получения убежища и возвращения нелегальных мигрантов в родные страны. Также он устанавливает систему "справедливого распределения беженцев" между государствами ЕС.

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