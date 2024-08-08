Граница Финляндии с Россией останется закрытой по меньшей мере до осени – МИД

Финляндия в ближайшее время не планирует открывать границу с Российской Федерацией. Этот вопрос могут пересмотреть осенью 2024 года.

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Соответствующее заявление 7 августа сделала министр иностранных дел страны Элина Валтонен (Коалиционная партия). Финскую чиновницу цитирует портал Yle.

"Пока граница [с Россией] останется закрытой", – сказала глава внешнеполитического ведомства Финляндии. Она допустила, что осенью власти снова рассмотрят вопрос границы.

Напомним: Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в конце прошлого года. В МВД страны объяснили, что российские пограничники пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию и даже даже помогают просителям убежища добраться до границы.

Глава финского правительства Петери Орпо отмечал, что в начале 2024-го они попытались открыть границу, "и это привело к хаосу".

Премьер также объяснил закрытие границы с РФ гибридными атаками со стороны государства-агрессора, целью которых является суверенитет Финляндии и Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в МИД Финляндии опубликовали документ, в котором говорится об изменении отношений между Хельсинки и Москвой – по крайней мере, пока идет полномасштабное вторжение России в Украину.

– Тем временем в финском Миккели – примерно в 140 км от границы с Российской Федерацией – строят штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.

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