Граница, депортации и другие приоритеты: Трамп готовит более 100 указов на первый день президентства – АР

В первый день пребывания на посту президента США Дональд Трамп планирует подписать более 100 указов. Некоторые из них могут оказаться значимыми, другие могут стать более символичными посланиями от нового президента.

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При чем часть указов, вероятно, будут касаться вопросов безопасности границ, депортации и ряда других политических приоритетов. Об этом сообщает Associated Press.

Главный советник Трампа Стивен Миллер обрисовал сенаторам-республиканцам меры по обеспечению безопасности границ и иммиграционного контроля, которые, скорее всего, будут запущены в ближайшее время. Союзники избранного президента готовят пакет указов, которые Трамп мог бы быстро подписать по широкому кругу вопросов.

Большинство решение Трампа, вероятно, будут касаться ужесточения контроля на границе между США и Мексикой, развития энергетики, гендерной политики в школах и обязательных вакцинаций, а также других обещаний, данных в ходе его предвыборной кампании.

Также некоторые сенаторы, проинформированные Трампом и его командой, рассказали, что новая администрация отменит многие указы администрации Джо Байдена и одновременно внедрит собственные предложения.

Сенатов-республиканец из Оклахомы Джеймс Лэнкфорд заявил, что команда Трампа первоначально сосредоточится на примерно 1 миллионе мигрантов, которые, по его словам, недавно въехали в страну, были осуждены за преступления или которые, по мнению судов, иным образом не имеют права оставаться в США.

Напомним, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет объявить о выходе Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения. Новая администрация планирует объявить о таком кардинальном решении в день инаугурации.

Ранее избранный президентом США Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы "положить конец войне". Однако республиканец не назвал точную дату переговоров.

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