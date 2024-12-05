Говорили о справедливом мире в Украине: Мелони провела полуторачасовую встречу с Орбаном в Риме

Рим 4 декабря посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и встретился с итальянской коллегой Джорджей Мелони. Два крайне правых политика провели переговоры, которые коснулись в том числе Украины.

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Как передает AP, они говорили о поддержке "справедливого и прочного мира в Украине" и необходимости восстановления страны. Это произошло в преддверии следующей конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в июле 2025 года.

Полуторачасовая беседа Орбана и Мелони состоялась в штаб-квартире итальянского правительства.

Также они обсудили проблемы нелегальной миграции и контрабанды; конфликт на Ближнем Востоке.

Мелони поздравила Орбана с его шестимесячным председательством в Совете ЕС, с первым этапом переговоров о вступлении с Албанией и прогрессом, достигнутым с Болгарией и Румынией в расширении Шенгенской зоны.

Кстати, находясь в Ватикане, венгерский премьер записал видео и написал в посте в X (Twitter), что, пока мир готовится к Рождеству, многие европейские лидеры якобы выступают "за продолжение и усиление российско-украинской войны".

"Это опасно! Нам нужно как можно скорее прекратить огонь, чтобы воспользоваться шансом на мир", – утверждает Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров с Виктором Орбаном. Темой обсуждений стало прекращении войны в Украине.

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