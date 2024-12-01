Трамп интересовался мнением Орбана о войне в Украине: стало известно о нескольких звонках

После победы на президентских выборах в США 5 ноября Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой обсуждений стал вопрос о прекращении войны в Украине.

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Об этом сообщает венгерская служба Радио Свобода. Согласно источникам, Трамп стремился узнать взгляд Орбана на пути урегулирования войны в Украине.

Венгерский премьер известен своими дружескими связями с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и критической позицией по поводу помощи Украине со стороны ЕС.

В июле Орбан совершил поездку в Киев с предложением прекращения огня, которое передал президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого он посетил Москву, где провел встречу с Путиным. Орбан также посетил Китай и Соединенные Штаты, где встретился с Трампом, который в то время активно вел предвыборную компанию.

По информации Радио Свобода, Орбан планирует новую "миротворческую миссию" в декабре. Ее детали пока неизвестны, но речь идет о возможных контактах с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. .

Отметим, что ранее Зеленский сказал, что при президентстве в США Трампа война в Украине "завершится быстрее". По словам президента, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – Трамп услышал позицию Киева и ничего не сказал против.

СМИ ранее писали, что Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для Вашингтона. Главным приоритетом для него могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Со своей стороны, в МИДе отметили, что победа Трампа может стать важным шагом к миру и дополнительным шансом для ускорения мирного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, Украине нужно предложить членство в НАТО – сначала может идти речь о неоккупированных территориях. Однако само приглашение должно быть сделано в ее международно признанных границах.

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