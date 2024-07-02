Готовы к вызовам на Кавказе: в США анонсировали больше санкций против Грузии из-за закона об 'иноагентах'

США готовы к вызовам на Южном Кавказе, в частности, в Грузии. Вашингтон обеспокоен принятием грузинским парламентом закона об иноагентах, многие вопросы вызывает также процесс его принятия.

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И вместе с другими партнерами США уже продемонстрировали свою обеспокоенность действиями грузинских властей в обратном от демократии направлении – и в Вашингтоне не исключают новых мер против Тбилиси. Об этом в ходе беседы о внешней политике США в Институте Брукингса заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США будут принимать новые меры против властей Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Некоторые действия для донесения до грузинских властей беспокойство таким шагом назад от демократии и европейского направления развития США и союзники уже сделали раньше. Демократические западные страны, в частности, озабочены не только содержанием упомянутого закона, являющегося практически калькой с соответствующего российского закона "об иноагентах", но и тем, как он был принят.

"И я думаю, что вы, скорее всего, увидите больше таких мер. Считаю, что это явно противоречит европейскому направлению, которое хочет выбрать Грузия, и которое, очевидно, хочет выбрать большинство грузинского народа", – заявил Блинкен.

Он отметил, что США готовы к вызовам на Южном Кавказе, "в частности, к некоторым из тех", что касаются Грузии.

Напомним, 28 мая парламент Грузии окончательно утвердил аналогичный российскому "закон об иноагентах". Депутаты преодолели вето, наложенное на законопроект президентом Саломе Зурабишвили после многолюдных протестов грузин из-за принятия этого закона.

Уже 3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал этот закон.

На этом грузинские власти не остановились: 28 июня провластное большинство в грузинском парламенте в первом чтении приняло еще один "клон" из числа российских законодательных инициатив: законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Отдельно "в ускоренном чтении" были приняты поправки в 18 законов, ограничивающие права ЛГБТ.

Как и "закон об иноагентах", "закон о семейных ценностях" списан с аналогичного закона России. В частности, законопроект вводит запрет на изменение пола, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар, а также на проведение собраний, направленных на "популяризацию однополых браков, смену пола, усыновление детей однополыми парами".

На последние события в Грузии отреагировали в ЕС. В итоговом документе саммита Евросоюза европейские политики выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с последними событиями в Грузии. В документе отмечено, что последние законодательные инициативы и притеснения граждан и активистов ведут к фактической остановке процесса вступления в Европейский Союз.