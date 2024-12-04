Госдеп США заблокировал визы пяти российским чиновникам, причастным к похищениям украинских детей

В Соединенных Штатах "глубоко озабочены" ростом количества сообщений о похищении и незаконном усыновлении украинских детей гражданами России. Из-за этого были заблокированы визы пяти российских чиновников, причастных к указанным преступлениям.

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Об этом 4 декабря сообщил Госдеп США. Фамилии или должности попавших под данную санкцию российских чиновников в Госдепе не назвали.

"Депортация детей из Украины – это сознательная систематическая практика Кремля, которая началась еще до полномасштабного вторжения", – отметили в ведомстве.

Как подчеркивается, визовые ограничения для пяти российских чиновников введены "из-за их причастности к нарушениям прав человека в Украине, включая принудительную депортацию, передачу и лишение свободы украинских детей".

"С начала своего полномасштабного вторжения в Украину Россия несправедливо и незаконно передала или депортировала тысячи украинских детей. Кремлевские власти создали множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Продолжающееся пренебрежение России к своим международным правовым обязательствам сообщать о местонахождении этих детей делает их безопасный возврат почти невозможным", – отметил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Соединенные Штаты пообещали и дальше "использовать все доступные инструменты", чтобы помочь Украине в возвращении похищенных россиянами детей. Также США обещает содействовать в справедливости для жертв – то есть привлечению к ответственности причастных к указанным преступлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте 2023 года российский диктатор Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МКС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Исследование Школы общественного здоровья Йельского университета предоставило доказательства того, что похищение детей было частью систематической программы, финансируемой Кремлем и направленной на лишение несовершеннолетних украинской идентичности. В депортацию украинских детей были привлечены самолеты администрации российского диктатора, а также государственные ресурсы.

За время полномасштабной войны Россия похитила сотни украинских детей только из одного только Донбасса. Также установлены места нахождения несовершеннолетних украинцев и маршруты их депортации.

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