Член политбюро "Ансар Аллах" заверил, что хуситы не станут атаковать российские и китайские суда, поскольку свободное судоходство важно для Йемена.

Видео дня

Ещё один штрих, демонстрирующий, что ось зла сформировалась в своей совершенно очевидной и окончательной форме. Моя мысль, вытекающая из этого малозначительного новостного повода, более глобальна: вся катастрофа в том, что нынешние лидеры Запада со своими черепашьими темпами принятия стратегических решений ведут поствоенный миропорядок уже к полному, окончательному и неизбежному краху. Они не способны осознать скорости, с которой авторитарные силы вместе со своими террористическими прокси расползаются по миру и объединяются друг с другом как металлические капли разорванного дробовиком T-1000. Горячая фаза Третьей мировой практически гарантирована. Теперь вопрос только в том, когда именно она начнётся и с какими ресурсами стороны подойдут к черте.

Запрос на Трампа, сколь бы одиозен он ни был – это запрос на политическую волю, не обременённую негласными контрактами с нынешним коррупционно-клановым истеблишментом в западных странах. Это не значит, что необходимые меры примет сам Трамп, но это показывает, в чём на самом деле нуждаются избиратели – в физических, а не риторических гарантиях безопасности. В этой панической, пусть зачастую и неосознанной жажде гарантий, американцы как самая молодая нация – а "устами младенца глаголет истина" – как раз и потянулись к тому, что они рассматривают как солнечный луч в тёмном царстве фальши, даже если это на самом деле не луч, а фитиль в пороховой бочке.

Думаю, что если не Путин со своей саранчой, то сами жители евроатлантики рано или поздно вышвырнут в урну истории своих бездарных правителей – вместе с теми самыми "гендерно нейтральными" туалетами, Гретой Тунберг и глобальным потеплением, то есть вымышленной либо неоправданно абсолютизированной проблематикой, созданной лишь для того, чтобы прикрыть неспособность заниматься проблематикой реальной, такой как борьба с глобальными тираниями и возделывание homo excultus – "человека культурного".

Вот только на место нынешнего полумафиозного политического планктона явятся отнюдь не "философы", завещанные Платоном, а просто уже мафия иного, более откровенного толка, которая принесёт в жертву институты права и государства в угоду волюнтаризму, ручному управлению и самым что ни на есть кровавыми практикам Cosa Nostra. Всё потому, что популярность мафиозных кланов всегда растёт там, где действующие государственные службы демонстрируют разложение и упадок.

Гневаться нынешним представителями обанкротившегося западного политикума следует отнюдь не на Трампа и не на правопопулистов в целом, поскольку они лишь симптом. Бить следует разве что зеркало с собственным отражением. Нас ожидают тёмные века, шансов избежать которые практически уже не осталось. Вина распределена тонким слоем либерально-демократического масла, ибо в демократиях все равны не только в возможностях выбора, но и в несении ответственности за этот выбор, поэтому нести его будем мы все – и те, кто с пеной у рта умолял передать Украине Tomahawk, и те, кто собирался ограничить поддержку пятью тысячами касок.

Последняя развилка была пройдена во второй половине 2022-го, когда гордая украинская армия должна была зайти на плечах оккупантов в Мариуполь, а вместо этого вынуждена была наблюдать за жалкими спорами между лидерами США и Германии о передаче танков, вопрос которых лидеры США и Германии перебрасывали друг другу как горячую картошку. Вот тогда-то и была окончательно поставлена точка в вопросе о том, с чем мы имеем дело: со стратегической слепотой, безответственностью и ужасающим вырождением профессиональной политики.

То, что и через два года войны мы не слышим среди западных лидеров ни одного голоса трезвости – такого, который призвал бы в данном контексте к скорейшему принятию Украины в НАТО, – не должно нас удивлять. Удивляет как раз другое – что этот планктон, наконец, осознал скорую перспективу оказаться добычей древних, как земля, морских хищников и даже начал, видите ли, "готовиться": "бункеры", "учения", "наращивание". Имея безоговорочное превосходство в армии и экономике, обладая всеми рычагами влияния на своих врагов, тотально доминируя в интеллектуальном потенциале и удерживая сами основы миропорядка, так бездарно всем этим распорядиться. Единственное, что их может спасти их от исторического позора – это физическое исчезновение историков (как, впрочем, и всего остального) в результате грядущей очистительной войны.

Ну что ж, надо так надо: если придётся, то будем встречать русских здесь, в Нарве, Вильнюсе, Риге, Варшаве, Хельсинки. Будем убивать, убивать и убивать их столько, сколько хватит сил, если придётся. Будем сбрасывать "матери всех бомб" на Россию, если придётся. Будем выжигать саранчу столько, сколько никто и никогда не жёг, если придётся. Зальём бетоном, кислотой и радиоактивными осадками всю их гнойную нору от Мурманска до Камчатки, если придётся. Силы у нас есть. Лучшая авиация, лучшие корабли, лучшие люди и чёртова куча красных кнопок. Какой у нас выбор? Ну не Меркель с Обамой же проклинать, в самом деле. В окопах вы их точно не увидите.