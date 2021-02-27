Горбачев посоветовал Путину и Байдену встретиться, чтобы избежать ядерной войны

Последний генеральный секретарь и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться, чтобы снизить угрозу ядерной войны.

В интервью "Интерфаксу", он посоветовал главам государств "не бычиться друг на друга".

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное – не бычиться друг на друга. Все же ясно: главное – избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", – пояснил политик.

Он напомнил , что в свое время предложил встретиться 40-ому президенту США Рональду Рейгану, отметив, что тот был "самым отпетым консерватором", однако после того, как осознал серьезность существовавшей проблемы, оперативно включился в процесс переговоров.

"Я в свое время, когда отношения СССР и США были очень сложными, написал Рейгану письмо и предложил – давайте вместе встретимся. И объяснил, что это необходимо, потому что переговоры по ядерной безопасности захлебываются. Чтобы сдвинуть их с места, надо встретиться на высшем уровне и договориться. Через два дня я получил ответ от Рейгана – "за". Это было согласие на встречу. Как помните, дело сдвинулось с мертвой точки", – сказал Горбачев.

На вопрос о том, что он думает по поводу того, что отношения России с Европейским союзом ухудшаются, Горбачев отметил, что "нужно договариваться и стремиться понять друг друга".

"В начале все не хотят (понять друг друга – Ред.). Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально. Не надо бояться переговоров. Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты. Опыт же ясно свидетельствует в пользу этого", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Белый дом сообщил о телефонных переговорах между президентами США и России. Во время беседы Байден заявил о поддержке Украины и заверил, что будет защищать интересы Америки и ее союзников.