Голубовская привела в пример действия Израиля во время вакцинации от COVID-19

Власти Израиля пошли правильным путем по сдерживанию пандемии коронавируса – завезли вакцину и одновременно ввели полный локдаун.

Как заявила в эфире телеканала "Наш" ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, тут надо отдать должное премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он завез вакцину и сделал полный локдаун. Правильно! Чтобы оборвать общение людей и минимизировать в том числе количество людей, которые будут вакцинированы, уже будучи инфицированы", – сказала она.

По словам Голубовской, если бы в Израиле просто всех перевакцинировали, но без введения локдауна, то сейчас там была бы совсем другая ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль принял решение открыть свои границы для туристов из других стран.

Сейчас в Израиле снова открыты торговые и развлекательные центры, рестораны, разрешено проведение свадеб.

Это стало возможным благодаря быстрым темпам вакцинации населения, которую страна начала одной из первых в мире – в 20-х числах декабря прошлого года.