Голубовська навела приклад дій Ізраїлю під час вакцинації від COVID-19

Влада Ізраїлю пішла правильним шляхом для стримування пандемії коронавірусу – завезла вакцину й одночасно ввела повний локдаун.

Як заявила в ефірі телеканалу "Наш" провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська, тут треба віддати належне прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він завіз вакцину і зробив повний локдаун. Правильно! Щоб обірвати спілкування людей і мінімізувати зокрема кількість людей, які будуть вакциновані, вже будучи інфіковані", – сказала вона.

За словами Голубовської, якби в Ізраїлі просто всіх перевакцинували, але без введення локдауну, то зараз там була б зовсім інша ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль ухвалив рішення відкрити свої кордони для туристів з інших країн.

Зараз в Ізраїлі знову відкрито торгові й розважальні центри, ресторани, дозволено проведення весіль.

Це стало можливим завдяки швидким темпам вакцинації населення, яку країна почала однією з перших у світі – в 20-х числах грудня минулого року.