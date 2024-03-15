'Глобальных перемен не будет': Пристайко объяснил, что стоит за угрозами Трампа вывести США из НАТО

Угрозы Дональда Трампа о том, что в случае его избрания следующим президентом США, страна не будет гарантировать безопасность в Европе, вероятно является способом разделить ответственность, в том числе финансовую, чем реальная попытка бросить Европу. Вряд ли речь может идти о реальном выходе США из НАТО.

Такое мнение высказал бывший глава МИД и экс-посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что сейчас военный бюджет США больше, чем 10 последующих военных бюджетов стран мира вместе, включая Китай и Россию.

Поэтому говорить о том, что Штаты выйдут из Европы, а она самостоятельно будет продолжать решать вопросы безопасности, вряд ли сейчас можно, считает дипломат.

"Я думаю, эти все разговоры – скорее попытки Штатов разделить ответственность, в том числе финансовую, чем реальная попытка покинуть Европу. Изменения будут, это уже видно. Но глобальных изменений, когда США как-то встанут, выйдут и скажут "до свидания", далее защищайте себя сами", не будет", – сказал Пристайко.

Он отметил, что заявления Трампа, если отбросить эмоциональную окраску его выступлений, верны. Он напоминает странами Европы о договоренности вкладывать в оборону не менее 2% ВВП, которая была достигнута на Варшавском саммите НАТО.

Например, Германия платила на военные нужды на тот момент всего 1,23 или 1,27%, да еще покупала дешевый российский газ.

По словам Пристайко, именно Трамп заставил половину государств-членов НАТО достичь определенного уровня взносов в оборону.

"Потому что на момент прихода Трампа, кажется, только 2-3 союзника вообще достигли того, что они сами пообещали в Варшаве. С другой стороны, например, поляки сказали: мы хотим дополнительно 2 миллиарда долларов вложить в строительство новой военной базы. Вот это Трамп и США восприняли ультраположительно и всячески способствовали им. Поляки вооружились и сейчас имеют одну из самых мощных армий Европы", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что у него якобы есть "достаточно подробные планы", как закончить войну, начатую Россией в Украине. По его словам, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США.

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