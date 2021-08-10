Есть точка невозврата: климатолог рассказала, как изменение климата 'ударит' по Украине

Известный украинский климатолог Светлана Краковская считает, что украинцам уже в ближайшие годы следует готовится к тропическим ночам. По ее словам, изменения климата стают все более очевидными и это скажется на погодных условиях во всех странах.

Как рассказала Краковская в интервью Украинской правде, мир уже прошел точку невозврата и те стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения, которые наблюдаются во всех точках земного шара, являются следствием климатических изменений. Она же считает, что через пятьдесят лет, если не предпринять никаких шагов, жизнь на Земле может стать адом.

"Пылевая буря в Киеве, паводки на Франковщине и Буковине, жара на Житомирщине. Это все не просто так. Это следствие таяния ледников в Гренландии, Антарктике", – сказала эксперт.

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Светлана Краковская предупредила, что дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, в Украине будет все больше. Она же отметила, что такая температура не будет одинаковой по всей Украине.

"Территория нашей страны достаточно обширная. А значит, где-то будет жарче, где-то прохладнее", – отметила она.

Прямым доказательство потепления служат тропические ночи. Краковская указала, что таких в летний сезон стало больше, а уже совсем скоро в Украине будут только такие и на большей территории, не только на юге страны.

Климатолог предсказала, что у украинцев будет пять летних месяцев, а зима станет намного теплее, менее снежной и не столь морозной, как ранее.

Она подчеркнула, что это лишь прогноз, который строится с исходящих данных. В то же время, у человечества есть шанс изменить ситуацию или по крайней мере, оттянуть приближение разрушительных изменений климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии заявили, что температура воздуха на планете неуклонно растет и Землю ждет сложное будущее.