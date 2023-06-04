Главы ведущих разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре – Reuters

В рамках конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре высокопоставленные должностные лица примерно двух десятков крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу. Она состоялась на этих выходных (3-4 июня).

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Об этом заявило Reuters со ссылкой на пять разных источников. Среди присутствовавших стран был и Китай, несмотря на растущую напряженность в его отношениях с Америкой.

Анонимные собеседники агентства заявили, что такие встречи организуются правительством Сингапура и уже несколько лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по вопросам безопасности. Ранее информации об этом не было.

США представляла директор национальной разведки Аврил Хейнс. На мероприятии также присутствовал глава Службы внешней разведки Индии Самант Кумар Гоэл.

Один из источников сказал, что секретная встреча была "важным пунктом в международной теневой повестке дня". И это был не "фестиваль мастерства", а "способ способствовать более глубокому пониманию намерений и результатов".

Представитель министерства обороны Сингапура заявил, что участники "Диалога Шангри-Ла", в том числе высокопоставленные должностные лица разведывательных служб, "также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами".

Минобороны Сингапура, как сказал представитель ведомства, "может содействовать некоторым из этих двусторонних или многосторонних встреч". Он заверил, что участники сочли мероприятие "полезным".

Хотя подробностей о конкретных дискуссиях в Сингапуре немного, в пятничных переговорах фигурировали война России против Украины и транснациональная преступность, добавил человек, знакомый с вопросом. В четверг вечером руководители разведки провели неформальную встречу.

По словам одного из источников, российского представителя там не было. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов присутствовал на "Диалоге Шангри-Ла", но сказал, что совещание разведки не посещал.

Другой источник сказал, что тон встречи был совместным и кооперативным, а не конфронтационным.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во время азиатского саммита по безопасности в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла", который проходил 2-4 июня, министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что столкновение США и КНР станет "невыносимой катастрофой для всего мира".

– Ранее директор национальной разведки Соединенных Штатов Америки Эврил Хейнс говорила, что Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию острова.

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