Новости из США. Понедельник-вторник, 30-31 августа 2021.

Главными и абсолютно доминирующими новостями в США являются завершение операции по эвакуации людей из Афганистана и вывода оттуда американских войск, а также разрушительные для Луизианы и Миссисипи последствия урагана "Ида".

* Тем не менее, в начале о новостях, которые в США хоть и не являются главными, но о них пишут, например, в газете Вашингтон Пост, и хоть и в самом конце своей авторской новостной аналитической программы, но сказала во вторник Рэчел Мэддоу на канале MSNBC. Подробности об этих новостях можно прочитать на сайтах Белого Дома и министерства обороны. Это новости, которые представляют интерес прежде всего для Украины, хотя, конечно, не только для Украины.

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- Накануне визита Зеленского в США, 27 августа, Джо Байден подписал меморандум о выделении дополнительной военной помощи Украине на $60 миллионов на основании Закона об оказании помощи иностранным государствам. США уже оказали в 2021 году военную помощь Украине на предусмотренные законом об оборонном бюджете $275 миллионов. Сейчас речь идет о дополнительной помощи.

Во вторник стало известно, что эта дополнительная помощь включает новую партию противотанковых ракет Javelin, о чем заявил министр обороны Остин перед встречей во вторник с Зеленским и министром обороны Украины Тараном.

Как того требует Закон об оказании помощи иностранным государствам, Белый Дом направил в Конгресс уведомление, что окажет дополнительную военную помощь Украине с обоснованием, почему ею принято такое решение. В документе, направленном Белым Домом в Конгресс, говорится, в частности, что новый пакет военной помощи для Украины был необходим из-за

"значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций".

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Значительные пробелы в (оборонном) потенциале Украины должны быть срочно устранены, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы".

В уведомлении, которое Белый Дом направил в Конгресс, также говорится об опасности российско-белорусских военных учений, которые намечены на сентябрь: "Россия имеет опыт использования таких учений в качестве прикрытия для агрессивных действий против своих соседей".

- Министр обороны США Ллойд Остин перед встречей с украинской делегацией заявил, в частности:

"Это министерство (обороны) привержено делу укрепления нашего стратегического оборонного партнерства. Рамочное соглашение о стратегических основах партнерства о области обороны между США и Украиной, которые мы с министром Тараном подпишем сегодня, укрепляет наше сотрудничество и продвигает наши общие приоритеты, такие как обеспечение того, чтобы наше двустороннее сотрудничество в области безопасности продолжало помогать Украине противостоять российской агрессии и осуществлению реформ в сфере обороны и оборонной промышленности в поддержку украинской политики, направленных на поддержку стремления Украины к членству в НАТО и углубление нашего сотрудничества в таких областях, как безопасность в Черном море, киберзащита и обмен разведданными".

"Как вы знаете, президент Байден утвердил новый пакет помощи в области безопасности на $60 миллионов - пакет помощи, включающий противотанковые системы Javelin, и многое другое, чтобы Украина могла лучше защищаться от российской агрессии".

"Мы с министром также подпишем соглашение, обеспечивающее основу для - для продолжения двустороннего сотрудничества в области вооружений и военно-технического сотрудничества в рамках совместных проектов".

"Соединенные Штаты и наши союзники привержены поддержке права Украины определять свое собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Президент Зеленский и министр Таран, вы можете рассчитывать на нашу неизменную поддержку перед лицом российской агрессии, чтобы помочь Украине реализовать свои евроатлантические устремления в поддержку более безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины".

Министр Остин во время встречи с украинской делегацией поблагодарил Украину за помощь, оказанную при проведении операции по эвакуации людей из Афганистана.

- К этому следует добавить, что был подписан также меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС в Украине при участии американской компании Westinghouse Electric и по ее технологии, и о последующем строительстве еще четырех энергоблоков на других украинских АЭС на общую сумму $30 миллиардов.

- И еще до встречи американского и украинского президентов, которая состоится в Белом Доме в среду, можно сказать, что дополнительная военная помощь и подписание соглашений, о которых мы только что говорили, - это очень хорошо для Украины, и это значит, что украинские дипломаты хорошо поработали для того, чтобы достичь такого результата. Это значит также и то, что для украинских дипломатов этот результат должен стать хорошим стимулом для того, чтобы добиваться еще большего – еще более тесного партнерства и сотрудничества с США и в области обороны и безопасности и во всех других сферах.

Теперь о том, что находится в центре внимания в США – это Афганистан и последствия урагана "Ида".

* В понедельник, за минуту до наступления в Афганистане вторника, 31 августа, завершился вывод американских войск из Афганистана. Перед этим завершилась операция массовой эвакуации. Последним на борт последнего американского военно-транспортного самолета С-17, вылетевшего из кабульского аэропорта, поднялся командующий 82-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Крис Донахью, который осуществлял командование и руководство на месте операцией по эвакуации из Афганистана.

Перед тем как американские военные покинули кабульский аэропорт, они вывели из строя всю военную технику и вооружения, которые оставалась в аэропорту и не были вывезены. Вся эта техника и вооружения, включая противоракетную систему, самолеты, бронемашины, больше непригодны для использования.

- Во вторник днем Джо Байден выступил в Белом Доме в связи с окончанием вывода войск из Афганистана с обращением к стране, транслировавшимся всеми основными телеканалами. Вот полный перевод выступления президента:

"Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую продолжительную войну в истории Америки.

Мы завершили одну из крупнейших операций эвакуации по воздуху в истории, в результате чего более 120,000 человек были эвакуированы в безопасные места. Это число более чем вдвое превышает возможное, по мнению большинства экспертов. Ни одна страна никогда не делала ничего подобного за всю историю. Только у Соединенных Штатов были возможности, воля и способность сделать это, и мы сделали это сегодня.

Необычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному мастерству, отваге и самоотверженному мужеству американских военных, наших дипломатов и профессионалов разведки.

В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывести из страны американских граждан и афганцев, которые помогали нам, граждан стран наших союзников и партнеров, а также других людей на борту самолетов. И они сделали это, имея дело с огромными толпами людей, стремившихся покинуть страну. И они сделали это, зная, что террористы ИГИЛ-К - заклятые враги Талибана - прятались среди этой толпы

И все же мужчины и женщины из вооруженных сил Соединенных Штатов, нашего дипломатического корпуса и профессионалы нашей разведки делали свою работу и делали ее хорошо, рискуя своими жизнями не ради профессиональной выгоды, а ради служения другим людям; участвуя е в миссии войны, а в миссии милосердия. На службе этой миссии были ранены двадцать наших военнослужащих. Тринадцать героев отдали свои жизни.

Я только что был на базе ВВС в Дувре, где мы оказали им последние почести. Мы в долгу перед ними и их семьями в долгу, который мы никогда не сможем вернуть, но никогда - никогда не должны об этом забывать.

В апреле я принял решение прекратить эту войну. В рамках этого решения мы установили дату вывода американских войск - 31 августа. Предполагалось, что более 300 тысяч афганских национальных сил безопасности, которые мы подготовили и экипировали за последние два десятилетия, станут серьезным противником для талибов гражданской войне с ними.

Это предположение о том, что афганское правительство сможет продержаться в течение определенного периода времени после сокращения присутствия наших войск, оказалось неточным.

Но я все же проинструктировал нашу команду национальной безопасности готовиться ко всем возможным ситуациям - даже к этому. И это то, что мы сделали.

Итак, мы были готовы к тому, что силы безопасности Афганистана - после двух десятилетий борьбы за свою страну и тысяч собственных потерь - не продержатся так долго, как кто-то ожидал.

Мы были готовы, когда они и народ Афганистана наблюдали крах своего правительства и бегства их президента на фоне коррупции и должностных преступлений, передавая страну своему врагу, Талибану, и значительно увеличивая риск для персонала США и наших союзников.

В результате, чтобы безопасно эвакуировать американских граждан до 31 августа, а также сотрудников посольства, союзников и партнеров, а также тех афганцев, которые работали с нами и сражались вместе с нами в течение 20 лет, я послал 6000 солдат - американских солдат в Кабул, чтобы помочь обезопасить аэропорт.

Как сказал генерал Маккензи, так была задумана наша миссия. Ее план был разработан для работы в условиях сильного стресса и под угрозой нападения. И вот что он из себя представлял.

С марта мы 19 раз обращались к американцам в Афганистане с многочисленными предупреждениями и предложениями помочь им покинуть Афганистан – мы делали это начиная с марта. После того, как мы начали эвакуацию 17 дней назад, мы провели первоначальную информационную работу и анализ и идентифицировали около 5000 американцев, которые ранее решили остаться в Афганистане, но теперь хотели уехать.

В результате нашей операции "Убежище для союзников" было спасено более 5500 американцев. Мы вывезли тысячи граждан и дипломатов из тех стран, которые пошли с нами в Афганистан за бен Ладеном. Мы вывезли местных сотрудников посольства США и членов их семей, всего около 2500 человек. Мы вывезли тысячи афганских переводчиков и других людей, которые также работали на Соединенные Штаты.

Теперь, как мы считаем, от 100 до 200 американцев остаются в Афганистане, склоняясь к намерению уехать. Большинство из тех, кто остается, имеют двойное гражданство, это давние жители Афганистана, которые ранее решили остаться из-за своих семейных корней в Афганистане.

В итоге 98% американцев в Афганистане, которые хотели уехать, смогли уехать.

А для оставшихся американцев крайнего срока нет. Мы по-прежнему стремимся вытащить их, если они захотят уехать. Государственный секретарь Блинкен возглавит постоянные дипломатические усилия по обеспечению безопасного выезда для любого американца, афганского партнера или иностранного гражданина, желающего покинуть Афганистан.

Фактически, буквально вчера Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, которая ясно дала понять, что международное сообщество ожидает от талибов в продвижении вперед, в частности, свободу передвижения и свободу выезда. И к нам присоединились более 100 стран, которые полны решимости обеспечить соблюдение талибами этих обязательств.

Они будет включать в себя текущие усилия в Афганистане, направленные на то, чтобы вновь открыть аэропорт, а также наземные маршруты, которые позволят продолжать выезжать тем, кто хочет уехать, и доставлять гуманитарную помощь народу Афганистана.

Талибан публично, в заявлении, которое транслировалось по телевидению и радио по всему Афганистану об обязательстве обеспечить безопасный выезд для всех, кто хочет уехать, включая тех, кто работал вместе с американцами. Мы будем судить об этом не по их словам, а по их действиям, и у нас есть рычаги воздействия, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств.

Позвольте мне прояснить: срок 31 августа был определен не как произвольно выбранный крайний срок; он был определен, чтобы спасти американские жизни.

Мой предшественник, бывший президент, подписал с талибами соглашение о выводе американских войск к 1 мая, тое есть всего через несколько месяцев после моей инаугурации. Оно, это соглашение, не включало требования о том, чтобы Талибан выработал договоренность о сотрудничестве с афганским правительством, но оно содержало требование об освобождении 5000 заключенных в прошлом году, в том числе некоторых из высших военных командиров Талибана, которые сейчас оказались среди тех, кто только что взял под свой контроль Афганистан.

К тому времени, когда я пришел к власти, Талибан был самым сильным в военном отношении начиная с 2001 года, контролируя почти половине страны и противодействуя другой ее половине.

В соглашении, заключенном предыдущей администрацией, говорилось, что если мы будем придерживаться крайнего срока 1 мая, который они подписали, для того, чтобы покинуть страну, талибы не атаковали бы американские силы, но если мы останемся, все обязательства потеряют силу.

Поэтому нам оставалось простое решение: либо выполнить обязательство, данное предыдущей администрацией, и покинуть Афганистан, либо заявить, что мы не уходим, и направить еще десятки тысяч военнослужащих, чтобы вернуться на войну.

Это был выбор - реальный выбор - между уходом или эскалацией.

Я не собирался продлевать эту вечную войну и не собирался продлевать вечный отход (из Афганистана). Решение о прекращении военно-воздушных перевозок в аэропорту Кабула было принято на основе единодушной рекомендации моих гражданских и военных советников - государственного секретаря, министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов и всех начальников служб, а также командирами на местах.

Их рекомендация заключалась в том, что самый безопасный способ обеспечить выход оставшихся американцев и других людей из страны - это не продолжать держать 6000 солдат в зоне опасности в Кабуле, а скорее вывести их невоенными средствами.

В течение 17 дней, которые мы действовали в Кабуле после захвата власти талибами, мы круглосуточно прилагали усилия, чтобы предоставить каждому американцу возможность уехать. Наш государственный департамент работал круглосуточно, без выходных, связываясь и разговаривая, а в некоторых случаях эскортируя американцев в аэропорт.

И снова подчеркну - более 5500 американцев были вывезены по воздуху. А для тех, кто остался, мы позаботимся о том, чтобы вывезти их, если они того пожелают.

Что касается афганцев, то мы и наши партнеры перебросили по воздуху 100 тысяч афганцев. Ни одна страна в истории не сделала для переброски жителей другой страны больше, чем мы. Мы продолжим работать, чтобы помочь большему количеству людей, которым угрожает опасность, покинуть страну. И мы еще далеки от завершения этого.

Пока же я призываю всех американцев присоединиться ко мне в благодарной молитве за наших солдат, дипломатов и офицеров разведки, которые выполнили эту миссию милосердия в Кабуле, подвергаясь огромному риску с такими беспрецедентными результатами: аэромост, по которому были эвакуированы десятки тысяч человек, за волонтеров и ветеранов, которые помогли идентифицировать тех, кто нуждался в эвакуации, направить их в аэропорт и оказать им поддержку в том, чтобы добраться туда.

Нам и дальше будет нужна их помощь. Нам нужна ваша помощь. И я с нетерпением жду встречи с вами.

И всем, кто сейчас захочет или кто предложит приютить наших афганских союзников в их домах по всему миру, в том числе в Америке: мы благодарим вас.

Я беру на себя ответственность за принятое решение. Теперь некоторые говорят, что нам следовало начать массовую эвакуацию раньше, и что нельзя было это делать как мы это делали, а нужно было сделать это более упорядоченным образом. При всем уважении я с этим не согласен.

Представьте, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле, введя туда тысячи американских солдат и эвакуировав более 120000 человек в разгар все еще продолжавшейся гражданской войны. По-прежнему люди (массово) двигались бы в аэропорт в условиях подрыв доверия к правительству и потери им контроля, и это все равно была бы очень сложной и опасной миссией.

Суть состоит в следующем: невозможна эвакуация - эвакуация после окончания войны, которую вы можете провести без тех сложностей, проблем и угроз, с которыми мы столкнулись. Невозможна.

Есть те, кто говорят, что мы должны были оставаться там на неопределенное время годами напролет. Они спрашивают: "Почему бы нам просто не продолжать делать то, что мы делали? Почему нам нужно было что-то менять?"

Фактом является то, что все изменилось. Мой предшественник заключил сделку с талибами. Когда я вступил в должность, у нас был крайний срок - 1 мая. Надвигалось наступление Талибана.

Мы столкнулись с одним из двух вариантов: следовать соглашению предыдущей администрации и продлить его, чтобы иметь большее количество времени на то, чтобы люди могли выехать - или послать туда еще тысячи солдат и пойти на эскалацию войны.

Тем, кто настаивает на третьем десятилетии войны в Афганистане, я задаю вопрос: ради каких жизненно важные национальных интересов? На мой взгляд, у нас есть только один интерес: убедиться, что Афганистан больше никогда не будет использован для нападения на нашу родину.

Вы помните, почему мы вообще поехали в Афганистан? Потому что на нас напали Усама бен Ладен и Аль-Каида 11 сентября 2001 года, и они базировались в Афганистане.

Возмездие бен Ладену произошло 2 мая 2011 года - более десяти лет назад. Аль-Каида была уничтожена.

Уважая вас, я предлагаю вам задать себе следующий вопрос: если бы на нас напали 11 сентября 2001 года из Йемена, а не из Афганистана, разве мы начали бы войну в Афганистане, даже если бы талибы контролировали Афганистан в 2001 году? Я считаю, что честный ответ - "нет". Это потому, что у нас не было никаких жизненно важных национальных интересов в Афганистане, кроме как предотвратить нападения на Америку и ее друзей. И это остается истиной сегодня.

Нам удалось то, что мы намеревались сделать в Афганистане, еще более десяти лет назад. Но потом мы остались еще на десять лет. Пора положить конец этой войне.

Мы живем в новом мире. Угроза террора метастазирует по всему миру, далеко за пределами Афганистана. Мы сталкиваемся с угрозами со стороны Аль-Шабааб в Сомали, с ветвями Аль-Каиды в Сирии и на Аравийском полуострове; ИГИЛ пытается создать халифат в Сирии и Ираке и создавать свои ветви в Африке и Азии.

По моему мнению, фундаментальная обязанность президента сегодня - защищать Америку - не от угроз 2001 года, а от угроз 2021 года и завтрашнего дня.

Это руководящий принцип, лежащий в основе моих решений по Афганистану. Я просто не верю, что безопасность Америки повысится за счет продолжения развертывания тысяч американских солдат и ежегодных расходов на миллиарды долларов в Афганистане.

Но я также знаю, что угроза терроризма по-прежнему носит пагубный и дьявольский характер. Но он изменился, распространился на другие страны. Наша стратегия тоже должна измениться.

Мы продолжим борьбу с терроризмом в Афганистане и других странах. Для этого нам просто не нужно вести наземную войну. У нас есть то, что называется потенциалом дальнего действия, что означает, что мы можем поражать террористов и цели без американских сапог на той земле, или при помощи очень малого их количества, если это необходимо.

Мы показали такие возможности только на прошлой неделе. Мы ударили по ISIS-К дистанционно, через несколько дней после того, как они убили 13 наших военнослужащих и десятки ни в чем не повинных афганцев.

И мое сообщение для ISIS-К: мы еще не закончили с вами.

Как главнокомандующий, я твердо верю, что лучший способ обеспечить нашу безопасность и нашу безопасность лежит в жесткой, неумолимой, целенаправленной и точной стратегии, направленной на борьбу с терроризмом там, где он есть сегодня, а не там, где он был два десятилетия назад. Это в наших национальных интересах.

И вот что важно понять: мир меняется. У нас серьезная конкуренция с Китаем. Мы решаем проблемы на нескольких фронтах с Россией. Мы сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия.

Мы должны укрепить конкурентоспособность Америки, чтобы противостоять этим новым вызовам в борьбе за 21 век. И мы можем сделать и то, и другое: бороться с терроризмом и противостоять новым угрозам, которые существуют сейчас и будут существовать в будущем.

И нет ничего, что Китай или Россия предпочли бы больше в этом соревновании, чем Соединенные Штаты, увязшие еще на десять лет в Афганистане.

Перевернув страницу внешней политики, которой руководствовалась наша страна в течение последних двух десятилетий, мы должны учиться на своих ошибках.

Для меня важнее всего две вещи. Во-первых, мы должны ставить перед собой четкие и достижимые цели, а не те, которых мы никогда не достигнем. И, во-вторых, мы должны четко сосредоточивать внимание на фундаментальных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран.

Мы видели, как миссия по борьбе с терроризмом в Афганистане - сдерживание террористов и прекращение их атак - трансформировалась в борьбу с повстанцами, в построение нового государства - в попытке создать демократический, сплоченный и единый Афганистан - то, чего никогда не было у афганцев на протяжении многих веков.

Отказ от этого мышления и такого рода крупномасштабного развертывания войск сделает нас сильнее, эффективнее, а наш дом - безопаснее.

И для тех, кто это неправильно поймет, позвольте мне сказать это четко. Знайте это те, кто желает Америке зла, те, кто занимается терроризмом против нас и наших союзников: Соединенные Штаты никогда не успокоятся. Мы не простим. Мы не забудем. Мы будем выслеживать вас в любых концах Земли, и вы заплатите высшую цену.

И позвольте мне внести ясность: мы продолжим поддерживать афганский народ с помощью дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи. Мы продолжим настаивать на региональной дипломатии и взаимодействии для предотвращения насилия и нестабильности. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа, особенно женщин и девочек, так же, как мы защищаем женщин и девочек по всему миру. И я ясно повторял и повторяю, что права человека были и будут в центре нашей внешней политики.

Но для этого можно использовать не бесконечные военные экспедиции, а дипломатию, экономические инструменты и мобилизацию остального мира для получения поддержки.

Дорогие американцы, война в Афганистане окончена. Я четвертый президент, который столкнулся с вопросом о том, нужно ли и когда нужно прекращать эту войну. Когда я баллотировался в президенты, я дал американскому народу обязательство положить конец этой войне. И сегодня я выполнил это обязательство. Пришло время снова быть честным с американским народом. У нас больше не было четкой цели для бессрочной миссии в Афганистане.

После 20 лет войны в Афганистане я отказался послать еще одно поколение американских сыновей и дочерей на войну, которая должна была уже давно закончиться.

После того, как в Афганистане было потрачено более $2 триллионов - затраты, по оценкам исследователей из Университета Брауна, составляют более $300 миллионов в день в течение 20 лет в Афганистане - в течение двух десятилетий - да, американский народ должен услышать это: $300 миллионов в день в течение двух десятилетий.

Если же взять цифру в $1 триллион, о которой говорят многие, это будет по-прежнему $150 миллионов d день в течение двух десятилетий. И что мы в результате потеряли с точки зрения возможностей? Я отказался продолжать войну, которая больше не служила жизненно важным национальным интересам нашего народа.

И самое главное, после того как 800,000 американцев служили в Афганистане, после того, как 20,744 американских военнослужащих получили ранения, а также 2461 американский военнослужащий погиб, в том числе 13 человек погибло только на этой неделе, я отказался начать еще одно десятилетие войны в Афганистане.

Мы слишком долго были нацией в состоянии войны. Если вам сегодня 20 лет, вы никогда не видели мирную Америку.

Итак, когда я слышу, что мы могли бы, должны были продолжить так называемые низкокачественные усилия в Афганистане, с низким риском для наших военнослужащих и с низкими затратами, я не думаю, что достаточное количество людей понимает, как много мы уже просили сделать 1% жителей этой страны, которые облачились в эту форму, готовые рисковать своей жизнью, защищая нашу страну.

Может быть, это потому, что мой покойный сын Бо до этого целый год служил в Ираке. Что ж, может быть, это из-за того, что я видел на протяжении многих лет в качестве сенатора, вице-президента и президента, путешествуя по этим странам.

Многие наши ветераны и их семьи прошли через ад - развертывание за развертыванием, месяцы и годы вдали от своих семей; пропущенные дни рождения, юбилеи; пустые стулья по праздникам; финансовые трудности; разводы; потеря конечностей; травматическое повреждение мозга; пост- травматический стресс.

Мы видим по тем вызовам, которые многие переживают, когда возвращаются домой. Мы видим это по нагрузке на их семьи и опекунов. Мы видим это в напряжении их семей, когда их нет рядом. Мы видим это в горе, которое пережили выжившие. Цену войны они несут с собой на протяжении всей своей жизни.

Самым трагичным является то, что мы видим это в шокирующей и ошеломляющей статистике, которая должна заставить задуматься любого, кто думает, что война когда-либо может быть несложно, нерискованной или недорогой: в среднем у нас 18 армейских ветеранов, которые умирают от самоубийства каждый божий день. в Америке - не где-то далеко, а прямо здесь, в Америке.

В любой войне нет ничего несложного, с низким риском или дешевого. Пора положить конец войне в Афганистане.

В то время, как мы завершаем 20 лет войны, раздоров, боли и жертв, пришло время взглянуть в будущее, а не в прошлое - в более безопасное будущее, в будущее, в котором почитают тех, кто служил, и всех тех, которые проявили то, что президент Линкольн назвал "последней полной мерой преданности".

Даю вам слово: всем сердцем я считаю, что это правильное решение, мудрое решение и лучшее решение для Америки.

Спасибо. И пусть Бог благословит вас всех. И пусть Бог защитит наши войска".

* И в заключение несколько слов об урагане Ида. Он нанес огромный ущерб Луизиане и Миссисипи – сотни, если не тысячи разрушенных частных домов, сильное наводнение (река Миссисипи на какое-то время потекла фактически вспять), несметное количество поваленных деревьев, снесенных крыш. Погибли минимум четыре человека, много людей пока что числятся пропавшими. Без электричества остаются не менее 1.1 миллиона потребителей. Фактически полностью обесточен Новый Орлеан. Ураган, постепенно ослабев над сушей, превратился в тропический шторм, и несет сильные дожди, двигаясь над сушей в северо-восточном направлении. В среду он достигнет Нью-Йорка.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

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