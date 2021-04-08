Глава Минздрава Чехии отказался купить российскую вакцину от COVID-19 и лишился должности

Карина Бондаренко Мир 07:38, 8.04.2021

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения Яна Блатны.

Отмечается, что это четвертая смена министра в стране за год пандемии. Должность главы Минздрава займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер, сообщает Чешское телевидение.

Примечательно, что Блатны уволили после того, как он отказался купить российскую вакцину от коронавируса. По его словам, решение Бабиша политически мотивировано. Экс-министр заявил, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов, которые не нанесут вред людям.

"Что касается меня, у меня чистая совесть, я работал только на основе своего опыта и всегда принимал решения на основе профессиональных данных и анализов", – сказал Блатны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Россия продала ЕС "поддельную" вакцину "Спутник V" от коронавируса. Она не идентична той, что получила одобрение авторитетного медицинского журнала The Lancet.

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Мир

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