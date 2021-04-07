Россия продала ЕС 'поддельную' вакцину 'Спутник V' от коронавируса

Россия продала Европейскому Союзу вакцину "Спутник V", которая не идентична той, что получила одобрение авторитетного медицинского журнала The Lancet.

К такому выводу пришли эксперты Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами, которые провели исследование российской вакцины, пишет Dennik N.

"У нас нет четкого ответа на вопрос, безопасно ли начинать вакцинацию даже после того, как вакцина была проверена нашим Государственным институтом по контролю за лекарствами", – резюмировали ученые и Министерство здравоохранения.

В институте сообщили, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако только на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности "Спутник V" для людей.

Кроме того, словацкий институт не получил всех документов о производстве или безопасности, необходимых для оценки. Важной находкой стало то, что импортируемые в Словакию вакцины не являются полностью идентичными вакцине, результаты которой были опубликованы в The Lancet. Они не такие же, как те, что используются в других странах.

Ранее правительство Словакии в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на это исследование. После проверки государственного института МЗ Словакии обратилось к другой лаборатории для исследования безопасности вакцины, но результаты будут известны позже на этой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина подписала контракт о поставках еще 10 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Pfizer. Они будут получены на протяжении 2021 года.