Глава МИД Польши ответил Зеленскому: страны Европы не будут создавать единую армию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы России. Также в очередной раз подчеркнул, что Варшава не планирует отправлять свои войска в Украину.

Видео дня

Об этом чиновник сказал в интервью польскому государственному телевидению, передает Reuters. В частности, он прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к созданию европейской армии.

"Мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают под ним разные вещи. Если под этим понимать объединение национальных армий, то этого не будет", – поделился мнением глава польского МИД.

Вместе с тем Сикорский поддержал идею о том, чтобы Европейский Союз развивал свою собственную обороноспособность. Он говорит, что ЕС уже "формирует усиленную бригаду".

"Если Соединенные Штаты хотят, чтобы мы усилили оборону, которая должна иметь национальный компонент и компонент НАТО... Но я также хочу отметить, что европейский компонент, инвестиции ЕС для оборонной промышленности и наращивание нашей производственной мощности также играют большую роль", – процитировали его слова журналисты.

Глава МИД Польши повторил, что присутствие польских войск в Украине "не рассматривается, потому что обязанностью страны перед НАТО является защита восточного фланга, то есть собственной территории".

Напомним: на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский призвал ЕС создать собственную армию. Он предупредил, что Россия может готовить нападение на государства Европы под чужим флагом, в частности, уже летом 2025-го страна-агрессор планирует снова развернуть свои войска на территории Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Литвы Гитанас Науседа согласился, что Россия будет оставаться угрозой для Европы как минимум на ближайшие десятилетия. Поэтому, по его словам, европейские страны должны это осознать и готовиться противодействовать этой угрозе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!