Россия будет долгосрочной угрозой для Европы еще 20-30 лет, – глава Литвы

Россия будет оставаться угрозой для Европы минимум на ближайшие десятилетия. И европейские государства должны осознать эту угрозу и готовиться ей противодействовать.

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Получив возможность "передышки" и перевооружения вследствие вероятных "мирных переговоров" по войне в Украине, Москва может напасть на Украину снова либо выбрать следующей целью агрессии другие государства, в частности страны Балтии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью DW.

Он убежден, что Россия представляет угрозу для европейских стран в долгосрочной перспективе.

"Россия представляет собой долгосрочную угрозу на ближайшие 20-30 лет. Мы должны это осознать. Мы, приграничные страны, очень хорошо это понимаем", – подчеркнул он.

Науседа также поделился мнением о перспективах мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Он видит два ключевых способа завершения войны: "быструю сделку" либо соглашение, которое станет приемлемым и для Украины, и для Европы. В первом случае новая война практически неизбежна.

"Идти по первому пути было бы ошибкой. Потому что, я думаю, Россия не готова к честной сделке. Россия хочет получить передышку, чтобы перегруппироваться, произвести больше боеприпасов и военного снаряжения и организовать следующее нападение. Я не знаю, где оно будет: может, в Украине, может, будут другие цели, включая балтийские страны", – заявил президент Литвы.

В случае реализации второго варианта, с Россией разговор будет вестись "с позиции силы".

"Наверное, Украина не готова говорить с позиции силы, но Соединенные Штаты - готовы. Они могут ввести санкции, понизить цены на нефть по всему миру. И это бы сильно ударило по российской экономике", – считает Науседа.

По его мнению, Европа также должна участвовать в переговорах по завершению российско-украинской войны, поскольку на кону стоит и безопасность европейских государств. Науседа убежден, что российский диктатор Владимир Путин "не остановится в Украине".

"Если он преуспеет там, появится вторая цель, вероятно, в Европе. Это причина, по которой Европа должна быть за столом переговоров", – подчеркнул глава Литвы.

При этом среди европейских государств пока нет единства в отношении того, какими должны быть условия мира в Украине.

"На данный момент мы не едины. К сожалению, я вынужден признать это. Есть страны, которые идут по другому пути, и мы не можем достичь консенсуса. Это проблема, но мы должны пытаться решить ее", – заключил президент.

Напомним, ранее Науседа заявил, что Кремль бросает вызов всему НАТО. Также он констатировал тот факт, что государства по соседству с РФ никогда не будут чувствовать себя в абсолютной безопасности. А Путин в случае достижения договоренностей о завершении войны в Украине начнет готовиться к новой агрессии.

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