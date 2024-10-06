Глава Генштаба Польши: мы – поколение, которое станет с оружием в руках на защиту страны

В Польше не исключают вероятности войны с Россией в обозримом будущем. И нынешние поколения поляков могут стать на защиту своей страны с оружием в руках.

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Принимая во внимание серьезность угрозы, Польша нуждается в значительном увеличении своей армии, однако с этим может возникнуть проблема из-за старения населения страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула, которого цитирует польское информагентство РАР.

"Все указывает на то, что мы – то поколение, которое с оружием в руках станет на защиту нашей страны. И ни я, ни, думаю, никто из вас не намерены проиграть эту войну. Мы ее выиграем, мы вернемся и мы продолжим строить Польшу. Но если это должно произойти, нам нужно создать вооруженные силы, готовые к такому типу действий", — подчеркнул начальник польского Генштаба во время выступления в Университете сухопутных войск во Вроцлаве в пятницу, 4 октября.

В то же время Кукула считает, что помехой значительному наращиванию численности польской армии станет демографический кризис и старение польской нации.

"Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это значит, что мы также должны внедрять модель общей службы. Чтобы и профессиональные военные, и солдаты запаса, и территориальная оборона были единым конгломератом", – подчеркнул начальник ГШ Польши.

В тот же день министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отметил намерения увеличить численность личного состава в польской армии до 207,5 тысяч человек до конца текущего года. Также глава оборонного ведомства анонсировал направление на нужды обороны в 2025 году около 186,6 млрд. злотых, что соответствует 4,7% ВВП страны.

Напомним, в июле этого года Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что его страна планирует увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП в 2025 году. Усиление польской армии стимулировало российское вторжение в Украину.

К концу 2024 года, по прогнозам польского правительства, на оборону Польши направят 4% ВВП.