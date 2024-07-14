Польша увеличит расходы на оборону до 5% ВВП: Сикорский озвучил планы на 2025 год

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Польша планирует увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП в 2025 году. Это происходит на фоне войны РФ против Украины.

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Об этом сообщает Bloomberg. Сикорский отметил, что бывший президент США Дональд Трамп "оказался прав, когда призвал союзников тратить больше средств на оборону".

Он добавил, что Польша в этом году планирует потратить около 4% ВВП на оборону, прежде чем повысить этот показатель еще.

Министр также подчеркнул, что расходы не должны быть единственным критерием. Например, Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам заправлять самолеты. Польша, в свою очередь, отправляла войска в Афганистан для поддержки США, даже если ее расходы на оборону были менее 2%.

"Мы больше не находимся в вечном мире после холодной войны. Но альянс – это не соседская охранная компания", – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что лучшим сценарием окончания войны в Украине есть не переговоры с Россией, а увеличение Киева военной помощи, чтобы страна смогла отвоевать все захваченные оккупантами территории. Агрессор должен понять – победить он не сможет.

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