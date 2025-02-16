Глава Финляндии назвал "красные линии" по Украине, которые нельзя пересекать
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры по Украине должны основываться на четких "красных линиях". По его словам, европейские лидеры должны настаивать на сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также Стубб в публичной дискуссии с коллегами объяснил "красные линии" по Украине на примере советско-финской войны.
По словам президента, поддержка Украины должна основываться на трех ключевых принципах, которые должны быть безусловно гарантированы: это ее независимость, суверенитет и территориальная целостность.
Он напомнил, что во время Второй мировой войны Финляндия сумела сохранить суверенитет, однако временно упустила возможность самостоятельно выбирать внешнеполитических союзников, а также была вынуждена уступить 10% своей территории.
При этом вопросы членства Украины в ЕС и НАТО незыблемы, считает Стубб, и не могут быть предметом никаких компромиссов.
"Есть две "красные линии", по которым не может быть никакой дискуссии, – это членство Украины в ЕС и НАТО", – подчеркнул президент.
По словам Стубба, "украинцы уже ведут вступительные переговоры, и они будут европейцами, а не россиянами". Он убежден, что немедленное вступление в Альянс не очень возможно сейчас, но на каком-то этапе Украина все же будет в НАТО.
Напомним, что президент Финляндии с осторожным оптимизмом относится к стремлениям лидера США Дональда Трампа достичь мира в Украине. По его словам, диктатор Путин понимает только жесткую риторику, и только ультиматум заставит его склонить к переговорам.
Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, составляющий почти 200 млн долларов. Соответствующее решение принял президент Финляндии Александр Стубб из предложения правительства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!