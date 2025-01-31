Путин понимает только жесткую риторику, как у Трампа – президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что с осторожным оптимизмом относится к стремлениям лидера США Дональда Трампа достичь мира в Украине. Однако он отметил метод американского президента, выдвигающего ультиматум Путину, принуждая его к определенным действиям.

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По словам Александра Стубба, Путин понимает только такую жесткую риторику. Об этом президент Финляндии сказал на встрече с политическими журналистами, его цитирует yle.

Стубб предположил, что в ближайшие месяцы может наступить перемирие.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и мирных переговоров", – сказал Стубб.

Он подчеркнул, что политика Финляндии состоит в том, чтобы придерживаться принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности. Поэтому в ближайшие дни, недели и месяцы Украину следует поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию для начала возможных переговоров, подчеркнул Стубб.

Лидер Финляндии признался, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе его оптимизм по окончании войны возрос.

Журналисты спросили Стубба, какие, по его мнению, шансы Дональда Трампа посадить российского диктатора за стол переговоров и в конце концов достичь мира в Украине.

Президент Финляндии похвалил метод Трампа, выдвигающий ультиматум главе Кремля. По мнению Стубба, Путина нужно именно так принуждать к переговорам, а не склонять к ним.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп", – сказал Стубб и добавил, что это хорошо.

Вместе с тем Стубб не видит риска в том, что мир в Украине будет обсуждаться без участия самой Украины. Он уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, потому что на них решается будущее европейской безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки заставить президента США Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, исключающим Украину. Он хочет навязать ему желаемые Кремлем границы такого диалога.

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