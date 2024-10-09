Глава британской разведки заявил о росте угроз со стороны России и Ирана: те обратились к международным преступникам

Военная разведка России (известная как ГРУ) стремится посеять "хаос на британских и европейских улицах". Иран также причастен к "заговорам" на британской земле.

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Об этом во вторник, 8 октября, заявил глава британской контрразведки МИ5 Кен Маккаллум. В Reuters отметили, что большая часть его речи была посвящена угрозам со стороны Москвы и Тегерана.

Руководитель МИ5 сообщил, что за последний год число расследований угроз, исходящих непосредственно от враждебных государств, включая кибератаки, акты шпионажа и покушения на убийства, выросло на 48%, поскольку РФ и Иран обратились к международным преступникам, наркоторговцам и их доверенным лицам "для выполнения грязной работы.

"Вы должны понять, что у МИ5 чертовски сложная работа", – сказал Маккаллум.

С марта 2017 года его ведомство совместно с британской полицией раскрыло 43 заговора на поздней стадии – в некоторых случаях до совершения массовых убийств оставалось несколько суток.

С января 2022 года сотрудники МИ5 и правоохранители отреагировали на 20 заговоров, поддерживаемых Ираном, которые потенциально представляли смертельную угрозу для жителей Соединенного Королевства.

"Мы стали свидетелями одного заговора за другим здесь, в Великобритании, с беспрецедентными скоростью и масштабом", – отметил глава разведки.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европа выслала более 750 российских дипломатов. И теперь, по словам Маккаллума, "бросается в глаза" то, как российские государственные деятели обращаются к "доверенным лицам" для выполнения своей работы.

"ГРУ в частности постоянно ставит перед собой задачу сеять хаос на улицах Великобритании и Европы: мы видели поджоги, саботаж и многое другое", – сказал он.

Маккаллум предупредил любого, кто планирует взять деньги у Москвы или Тегерана для осуществления незаконных действий, что "это будет выбор, о котором вы пожалеете".

"Ведущая роль Британии в поддержке Украины означает, что мы занимаем видное место в воспаленном воображении режима Владимира Путина, и нам следует ожидать продолжения актов агрессии здесь, у нас в стране", – сказал он.

Также руководитель МИ5 сказал, что его очень беспокоит растущая угроза со стороны "Аль-Каиды", которая стремится извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, и со стороны "Исламского государства".

"Мы полностью осознаем риск того, что события на Ближнем Востоке напрямую спровоцируют террористические действия в Великобритании", – признал Маккаллум. Он вспомнил пример, когда марокканец зарезал прохожего на севере Англии, что, по его словам, было местью за действия Израиля в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Издание Time отметило: диктатор Владимир Путин продолжает запугивать весь цивилизованный мир ядерным оружием, но в последнее время такой шантаж работает все реже.

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