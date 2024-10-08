'Невероятно дестабилизирует мир': в США отреагировали на углубление сотрудничества России и Ирана

В Соединенных Штатах Америки считают, что углубление взаимодействия России и Ирана в различных сферах влияет не только на ситуацию на Ближнем Востоке, и в целом на ситуацию в сфере безопасности во всем мире. Сотрудничество двух режимов "невероятно дестабилизирует мир".

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 7 октября. Он подчеркнул, что в Вашингтоне усердно наблюдают за тем, как будут развиваться отношения Москвы и Тегерана.

"Конечно, мы наблюдаем углубление связей между Ираном и Россией", – сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такое взаимодействие "невероятно дестабилизирует регион, невероятно дестабилизирует мир". Речь идет о любой части мира, где действуют Иран и РФ.

Ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Путин намерен на этой неделе встретиться со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом на фоне опасений расширения войны на Ближнем Востоке. Эти объявления свидетельствуют о продолжающемся сотрудничестве между двумя странами на фоне ближневосточного кризиса.

Штаты и Великобритания ранее выразили обеспокоенность тем, что Россия делится с Ираном секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить Тегеран к созданию ядерного оружия. Кроме того, Иран передавал Москве ударные беспилотники и технологии, а также ракетное вооружение для войны против Украины.

Как сообщает OBOZ.UA, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании Генассамблеи ООН, что Тегеран стремится к переговорам с Западом по обвинениям в поставке России баллистики, отверг эти обвинения и заявив, что Иран не поддерживает войну РФ против Украины.