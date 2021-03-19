Первая страна мира вакцинировала все взрослое население от COVID-19

В британской заморской территории Гибралтар первыми в мире закончили вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения.

Как сообщил в четверг, 18 марта, глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, обе прививки днем ранее получили около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет. Об этом передает Sky News.

"Вчера [17 марта] Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации взрослого населения", – отметил Хэнкок во время выступления в парламенте.

Как заявил министр, компания по вакцинации стала успешной, в частности, благодаря беспрепятственным поставкам вакцины против COVID-19 из Великобритании. Свою роль также сыграли малое количество жителей и компактный размер самой территории.

Кроме того, заявляется, что местное население полностью обеспечено тестами и средствами индивидуальной защиты.

Ранее в интервью Politico министр здравоохранения территории Саманта Сакраменто говорила, что кампания вакцинации Гибралтара, названная "Операция "Свобода", одна из самых быстрых в Европе.

Отметим: общее населения Гибралтара составляет около 35 тысяч человек.

Напомним, в Украине за 17 марта прививку от коронавируса сделали 9832 лицам. С начала кампании вакцинации в стране было привито 81 755 людей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: