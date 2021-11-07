Германия решила вернуть посла в Афганистан, чтобы наладить контакт с талибами – СМИ

Германия намерена наладить контакт с исламистским движением "Талибан". Для этого страна вернет в Афганистан своего посла.

Такие данные обнародовала газета Welt. По их информации, дипломат должен отправиться в ближайшие недели.

Отмечается, что правительство намерено наладить контакты с талибами для расширения гуманитарной деятельности в Афганистане и противодействия наплыву беженцев из этой страны.

Также Берлин рассчитывает, что со временем дипломаты смогут вернуться к полноценной работе там. Однако пока планируются только однодневные поездки.

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Кроме того, правительство Германии рассматривают вероятность признания паспортов так называемого "Исламского эмирата Афганистан". Именно так страну переименовали талибы, которые захватили власть в конце августа.

Отметим, ранее боевики объявили об отказе от демократической системы организации власти, а управлять государством будет управлять руководящий совет группировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане застрелили 29-летнюю активистку и преподавателя экономики Фрозан Сафи. Она отстаивала права женщин в стране.

С приходом талибов к власти в Афганистане женщины не могут выйти из дома без сопровождения и специальной одежды, преступникам за воровство отсекают руки, а парикмахерам запрещено следовать "американской моде". Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.