Германия по итогам 'Рамштайна' передаст Украине около 100 ракет для IRIS-T

Германия продолжает поддерживать Украину. В этот раз ФРГ по итогам " Рамштайна " передаст на фронт около 100 ракет для IRIS-T.

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Об этом германская делегация в НАТО сообщила в соцсети Х (Twitter) после заседания. Отмечается, что дальнейшая поддержка Украины посредством материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем заседании с участием более 50 стран.

"Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставках около 100 управляемых ракет IRIS-T. В ближайшее время они будут в Украине", – говорится в сообщении.

В среду, 12 февраля, стало известно, что Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 185 млн долларов. В частности, в него войдут танки, артиллерия, ракеты и другое вооружение.

Напомним, 12 февраля также стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с 2022 года члены НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. В том числе уже отправлено 99% всей военной помощи.

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