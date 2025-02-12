Системы ПВО и танки: Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на $185 млн

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 185 млн долларов. В частности, в него войдут танки, артиллерия, ракеты и другое вооружение.

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Об этом заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе министр обороны Британии Джон Хили, сообщает "Укринформ". По его словам, безопасность Украины имеет важное значение для глобальной безопасности.

"Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 миллионов фунтов стерлингов на новую огневую мощность – танки, артиллерию, ракеты "воздух-воздух", а также новые контракты на ремонт важнейшей техники в Украине", – подчеркнул Хили.

Он отметил, что эта война никогда не касалась только судьбы украинской нации. По его словам, Китай, Иран и Северная Корея наблюдают за какими-либо проявлениями слабости, ожидая, что решительность международной коалиции ослабнет, а единство будет разрушено.

"Когда агрессия остается без ответа на одном континенте, это ободряет режимы на других. Когда границу одной страны перекраивают силой, это подрывает безопасность всех наций", – заявил глава оборонного ведомства и призвал всех осознать опасность и в единстве противостоять ей.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, а также на следующий год.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию самолетов F-16. Вскоре они приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

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