''Несет особую ответственность'': страны Балтии призвали Германию дать танки Украине

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в совместном обращении к Бундестагу призвали власти Германии немедленно одобрить поставку танков Leopard 2 Украине. По их словам, откладывать этот вопрос в долгий ящик больше невозможно и недопустимо.

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Общий призыв трех стран Балтии опубликовали у себя в Twitter литовский министр Габриэлюс Ландсбергис, латвийский министр Эдгарс Ринкевич, эстонский министр Урмас Рейнсалу. Сегодня именно от Германии зависит, сможет ли Россия и ее захватническая армия быть остановлена в Европе.

"Это необходимо сделать, как можно скорей, чтобы прекратить агрессию, восстановить мир на континенте. Германия как ведущее государство несет особую ответственность в этом вопросе", – подчеркнул он.

Напомним, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца остается весьма поверхностной в отношении прямых поставок танков украинской армии, способной существенно изменить ситуацию на фронте. Политик неоднократно транслировал, что Германия всецело стоит на стороне Украины, но и не хочет, чтобы в войну с РФ были втянуты представители НАТО,

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бойцы ВСУ приступают к обучению на боевых танках Challenger 2. Эту технику Украине передает правительство Великобритании.

Глава польского МИД раскритиковал власти Германии за то, что они не дают разрешения на поставку Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что действовать нужно уже сейчас.

"Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний насчет поставок "Леопардов". Нам нужны действия сейчас", – написал министр.

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