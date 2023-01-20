'У нас ежедневно гибнут люди': Зеленский раскритиковал Германию за позицию по танкам и заверил, что они не поедут по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за промедление с поставками боевых танков в Украину. Пока в Берлине который месяц размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии танки Leopard - в Украине ежедневно гибнут люди.

Видео дня

Об этом украинский президент сказал в интервью немецким журналистам, пишет Тagesschau. Он уверил: современные западные танки нужны Украине не для штурма Москвы, а для освобождения своих территорий и граждан.

Как сообщает издание, Зеленский резко раскритиковал федеральное правительство за нерешительность в отношении боевых танков. Президент Украины не может понять сомнений немецкого правительства в отношении поставок боевых танков Украине в то время, как они могли бы помочь остановить ежедневные убийства украинцев.

"Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но люди умирают здесь - каждый день. Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы не собираемся нападать, если кого-то это беспокоит. Эти "Леопарды" не поедут по территории России. Мы защищаемся. Не думаю, что сейчас время договариваться. Время выживать", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, решение по поводу танков - исключительно вопрос политической воли.

"А если нет политической воли по какому-то вопросу, то можно и не искать оправданий. Тогда вы говорите: нет! Надо сказать, что что-то или кто-то еще не готов", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, Украина нуждается в современных системах ПВО.

"Речь идет о защите неба. Очень хочется открыть новую страницу в этой войне, в этой защите, чтобы россияне не контролировали наше воздушное пространство", — сказал Зеленский.

В то же время он поблагодарил Германию за уже предоставленную помощь.

"Мы благодарны. Я хочу, чтобы все это услышали: мы благодарны Германии", - подчеркнул украинский президент.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2, но при условии передачи США американских танков Abrams. Однако в Вашингтоне ему ответили, что каждая страна сама определяет, какую помощь в вопросе безопасности и какие виды техники она готова предоставить Украине.

При этом новый министр обороны Германии Бори Писториус заявлял журналистам, что не знает о подобных условиях.

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", – заявил он.