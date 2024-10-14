Генсек ООН резко высказался по поводу нападений на миротворцев в Ливане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отреагировал на обстрелы израильскими войсками позиций временных миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL). По его словам, любые атаки на миротворцев "могут представлять собой военное преступление".

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Слова Гутерриша процитировал представитель ООН Стефан Дюжаррик, в воскресенье, 13 октября, передает Reuters. Заявление было сделано после того, как танки ЦАХАЛ прорвались через ворота миротворческой базы на юге Ливана.

"Генеральный секретарь вновь заявляет, что персонал UNIFIL и его помещения никогда не должны становиться объектом нападений. Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут представлять собой военное преступление", – сказал он.

Дюжаррик добавил, что миротворцы UNIFIL "остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться".

Глава Совета министров Италии Джорджия Мелони в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху также заявила, что нападения на миротворцев ООН в Ливане неприемлемы

"Премьер-министр Мелони вновь заявила о неприемлемости нападения израильских вооруженных сил на UNIFIL", – говорится в заявлении итальянского правительства.

Она также призвала к "полному выполнению" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по Ливану и подчеркнула настоятельную необходимость деэскалации конфликта в регионе.

Отметим, что резолюция 1701 была принята в 2006 году, ее целью является прекращение боевых действий между "Хезболлой" и Израилем.

Напомним, что утром в воскресенье, 13 октября, в UNIFIL сообщили, что два танка Merkava Армии обороны Израиля ворвались на позицию миротворцев в населенном пункте Рамья.

"Они несколько раз просили выключить свет на базе", – говорится в заявлении.

Танки уехали примерно через 45 минут после того, как миссия выразила протест через свой механизм связи, заявив, что присутствие ЦАХАЛа подвергает миротворцев опасности.

Около 6:40 утра миротворцы на той же позиции сообщили о нескольких выстрелах на расстоянии до 100 метров, которые вызвали дым. 15 миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того, как дым проник в лагерь. Миротворцы проходят лечение.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина выразила обеспокоенность по поводу израильского обстрела позиций UNIFIL, в результате которого пострадали представители международной миссии. Украина призвала все стороны конфликта обеспечить безопасность учреждений ООН и их представителей.

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