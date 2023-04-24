Генсек ООН осудил российскую агрессию против Украины на заседании Совбеза, на котором председательствовал Лавров

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш во время заседания Совета безопасности, где в этом месяце главенствует Россия, осудил вооруженную агрессию оккупантов против России. Вместо постпреда РФ Сергея Кислицы российскую делегацию представляет глава МИД Сергей Лавров, выступивший с претензиями к Западу.

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Трансляция сессии проходила на сайте ООН. Гутерриш обратил внимание, что внешняя политика Кремля наносит страдания и ущерб не только украинцам.

"Агрессия России против Украины наносит огромные страдания украинскому народу, а также усиливает глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19. Войну надо немедленно прекратить", – подчеркнул глава ООН, открывая заседание.

Он также отметил, что напряжение между странами с применением тяжелого вооружения "достигло исторического максимума".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров крайне скептически отнесся к решению США о запрете на выдачу американских виз представителям кремлевской пропаганды. Сам глава МИД РФ пока не вошел в этот список, поэтому гневно задекларировал, что "не забудет и не простит" Вашингтону такого отношения к псевдожурналистам.

Ранее Лавров, комментируя перспективу переговоров между Россией и Украиной, обозначил, что они якобы возможны только "на основе учета российских интересов". Он цинично указал на многолетние уговоры, к которым Москва призывала Киев "ради установления мира".