США не выдали визы российским пропагандистам: Лавров обиделся

Министр иностранных дел России Сергей Лавров крайне скептически отнесся к решению США о запрете на выдачу американских виз представителям кремлевской пропаганды. Сам Лавров пока не вошел в этот список, поэтому гневно задекларировал, что "не забудет и не простит" Вашингтону такого отношения к псевдожурналистам.

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Выступление перед пулом Кремля после заседания Совбеза ООН транслировали российские СМИ. Опальный чиновник посчитал подобные санкции США против "геббельсов современности" признаком трусости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. В общем-то сделела, я убежден, глупость. И вообще показала ее истинное отношение к защите прав человека на информацию, свободе слова и так далее", – сказал он.

Лавров решил подбодрить кремлевских агитаторов, что именно официальное руководство России будет работать вместо них на поле информационной войны. Чиновник призвал отечественные СМИ отслеживать их "энергичную работу" и распространять "правду" о событиях в Украине на своих платформах.

"Я убежден, что интерес к вашим новостям по всему миру гораздо выше тех, что тщательно процеживая спускают своим зрителям и читателям наши западные партнеры. А главное знайте, мы такого не забудем и не простим" – грозится путинский "дворецкий".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2022 году в Госдепе США заявили, что не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России. Там считают что нужно "провести черту" между политиками и народом в РФ.

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