Генсек НАТО признался, в каком вопросе по Украине не смог прийти к соглашению с Орбаном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о своей встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики договорились, что Будапешт не будет блокировать решения предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне, однако их взгляды разошлись относительно поддержке и обучения украинских военных.

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Речь шла о ведущей роли НАТО в координации этих процессов. Об этом Столтенберг сказал в среду, 12 июня, на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран Альянса, передает "Европейская правда".

"Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих инициативах. Я заявил, что принимаю эту позицию", – сообщил генсек.

Столтенберг добавил, что Будапешт в то же время пообещал придерживаться всех обязательств в рамках НАТО и продолжить финансирование общего бюджета Альянса.

Генсек НАТО также рассказал, что на встрече с Орбаном он заявил, что цель НАТО – это мир, и Альянс "призван предотвращать войны и конфликты – но делать это путем надежного сдерживания и недопущения просчетов Москвы или других врагов в нашей способности защищать всех союзников".

"Я также полностью уверен, что Венгрия согласится с заявлениями, которые будут оглашены на саммите НАТО, подтверждающими ключевые ценности и цели НАТО", – отметил он.

Напомним, что Венгрия пересмотрела свою позицию и отказалась от возражений против создания фонда военной помощи для Украины. НАТО согласилось не привлекать Будапешт к этой инициативе.

Как сообщал OBOZ.UA, Йенс Столтенберг заявил, что для стран-членов Альянса военная помощь Украине должна стать обязательной. Сейчас эти государства делают добровольные взносы в обороноспособность нашей страны.

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