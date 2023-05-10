Генпрокурор одобрил: США могут передать Украине конфискованные средства российского олигарха Малофеева

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.

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Об этом сообщило британское издание Reuters, ссылаясь на заявление генпрокурора США, сделанное им в среду, 10 мая.

В прошлом году Министерство юстиции обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину, заявив, что он финансировал россиян, способствовавших сепаратизму в Крыму.

Тогда, по словам Гарланда, он также объявил об "аресте миллионов долларов на счете в финансовом учреждении США, связанных с нарушением санкций Малофеевым".

В феврале Гарланд заявил, что санкционировал передачу этих денег для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", – заверил Гарланд в своем заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральный суд Манхэттена принял конфисковать $5,4 млн российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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