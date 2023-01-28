Генерал США спрогнозировал войну с Китаем уже в 2025 году – NBC

Генерал Военно-воздушных сил США, командующий аэромобильным командованием Майк Минихан разослал своим подчиненным докладную записку, в которой призвал их готовиться к войне с Китаем. По его мнению, такая война может начаться уже в 2025 году.

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Об этом пишет издание NBC News, получившее копию этой записки. В Министерстве обороны США подтвердили подлинность записки, но заметили, изложенная в ней информация является личным мнением генерала Минихана и не отражает точку зрения ведомства о Китае.

"Четырехзвездочный генерал военно-воздушных сил направил в пятницу записку подчиненным ему офицерам, в которой он прогнозирует войну США с Китаем через два года и призывает начать готовиться к ней. В записке генерал Майк Миннихан сказал: "Надеюсь, что я ошибаюсь, но моя интуиция подсказывает, что я буду воевать в 2025 году", – пишет NBC News.

В докладной записке Миннихан отметил, что поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, то Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин в это время будет иметь возможность начать агрессию относительно Тайваня.

Он также изложил свое видение подготовки, которое включает в себя создание "укрепленной, готовой, интегрированной и ловкой Объединенной маневровой группы, готовой к борьбе и победе внутри первой цепи островов".

Аэромобильное командование ВВС США насчитывает почти 50 000 военнослужащих и почти 500 самолетов и отвечает за транспортировку и дозаправку. Докладная записка была направлена всем командирам воздушного крыла в Командовании и другим оперативным командующим ВВС с приказом до 28 февраля доложить Минихану обо всех основных усилиях по подготовке к войне с Китаем.

Среди прочего генерал Миннихан призвал подчиненных ответственно и рискованно относиться к тренировкам ("если тебе комфортно тренироваться, значит, ты недостаточно рискуешь") и к огневой подготовке. Также генерал приказал всему персоналу обновить свои записи и контакты для экстренных случаев и проверить свои личные дела насчет их юридической готовности.

NBC News утверждает, что после публикации этой статьи представитель Министерства обороны США подтвердил, что записка настоящая, но обратил внимание, что эти комментарии генерала Миннихана не отражают точку зрения министерства по Китаю.

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