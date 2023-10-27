По Тель-Авиву нанесен новый удар, ракета попала в многоэтажку: есть раненые. Видео

Днем 27 октября террористы ХАМАС нанесли новый ракетный удар по Израилю. Ракета попала в многоэтажку в Тель-Авиве.

Сообщается о трех раненых мирных жителях. Об этом пишет израильское издание Нaaretz.

"Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве. По данным Службы неотложной медицинской помощи MDA, 20-летний юноша был эвакуирован в больницу Ихилов в Тель-Авиве с травмой головы средней тяжести и ранами рук и ног. Ранения двух других пострадавших медики оценили как легкие, им оказывается помощь на месте", – отмечено в сообщении.

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Также камеры зафиксировали момент прилета ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что ракета, выпущенная во время боевых действий между Израилем и ХАМАС, попала в курортный город в Египте. Она попала в медицинское учреждение в городе Таба, ранены шесть человек.

Инцидент произошел под утро пятницы, 27 октября, в 220 км от сектора Газа. В Армии обороны Израиля указали, что им известно об инциденте с безопасностью за пределами страны.