Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа: по боевикам нанесли мощные удары. Все детали (обновляется)

Израиль объявил о расширении наземных операций в секторе Газа. Также заявляется об усилении обстрелов данного региона. В то же время, представитель Армии обороны Израиля опроверг, что сегодняшние действия страны являются официальным началом военной операции.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Агари на брифинге. По его словам, армия расширяет масштабы наземной части операции и продолжит наносить удары с воздуха, сообщает Times of Israel.

Он подчеркнул, что израильские военные "готовы на всех фронтах" к обеспечению безопасности Израиля.

"Наши сухопутные войска расширяют свои наземные операции. ЦАХАЛ действует во всех измерениях", – сказал Агари.

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Также Агари упомянул о больнице Аль-Шифа которая, по утверждению ЦАХАЛа, используется в качестве штаб-квартиры ХАМАС.

"Мы рассекретили подземную сферу. Мы продолжим наступать в Газе и ее окрестностях", – добавил он, сообщив гражданам, что они найдут "лучшие условия" на юге региона.

Как известно, недавно ЦАХАЛ выпустил CGI-анимацию о том, как в действительности выглядит крупнейший госпиталь Газы Аш-Шифа. Под медицинским комплексом, по утверждению Израиля, находится "подземная инфраструктура ХАМАС".

В то же время, в Белом доме заявили, что США не хотят комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа.

Впоследствии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что гуманитарная система в Газе находится на грани полного коллапса с непрогнозируемыми последствиями для более двух миллионов гражданских.

"С усилением бомбардировок потребности становятся все более критическими и колоссальными", – отметил Гутерреш.

По его словам, к началу боевых действий в Газу въезжали около 500 грузовиков в день. В последние дни границу ежесуточно пересекают в среднем 12 грузовиков, несмотря на рост потребностей.

Кроме того, не хватает топлива для операций ООН и энергоснабжения больниц, опреснительных установок, производства продуктов питания и распределения помощи.

Гутерреш сказал, что без принципиальных изменений условий допуска ООН не сможет продолжать доставку помощи. В частности, по его убеждению, должна быть изменена система проверки перемещения товаров через контрольно-пропускной пункт Рафах, чтобы позволить гораздо большему количеству грузовиков без задержек въезжать в Газу.

"Каждый должен взять на себя ответственность. Это момент истины. История является судьей для всех нас", – заявил он.

Кроме того, позже Агари заявил, что Израиль начал наземную войну в секторе Газа.

"Результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед. Голосование против арабской резолюции ООН означает одобрение этой бессмысленной войны, этого бессмысленного убийства. Миллионы будут следить за каждым голосованием. История рассудит", – написал он в соцсети Х.

В то же время, ХАМАС призвал палестинцев в диаспоре, на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме "мобилизоваться" в поддержку Сектора Газа.

Как сообщает Al Jazeera, боевики заявили, что Израиль, США и другие западные страны, поддерживающие ЦАХАЛ "полностью ответственны за серию чудовищных массовых убийств", совершенных против жителей Газы.

Также ХАМАС попросил арабские страны, а также международное сообщество принять немедленные меры, чтобы прекратить "преступления" против палестинцев в Газе.

Вскоре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, ракета, выпущенная в ходе боевых действий между Израилем и ХАМАС, прилетела в курортный город в Египте. Она попала по медицинскому заведению в городе Таба, ранения получили шесть человек.

Инцидент произошел к утру пятницы, 27 октября, в 220 километрах от сектора Газа. В Армии обороны Израиля отметили, что им известно об инциденте с безопасностью за пределами страны.