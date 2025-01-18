Где смотреть инаугурацию Трампа: дата и время трансляции

В понедельник, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Официальная часть церемонии пройдет в Вашингтоне и начнется в 11:00 местному времени (18:00 по Киеву).

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Торжественную церемонию будут транслировать десятки телеканалов и онлайн-ресурсов. OBOZ.UA узнал, где можно будет посмотреть инаугурацию Трампа и почему в этот раз мероприятие будет особенным.

Трансляция инаугурации президента США будет доступна на сайте Белого дома, а также на ряде новостных американских каналов – ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.

С украинским переводом или субтитрами инаугурация Трампа будет доступна на YouTube-каналах "Голос Америки" и "Радио Свобода". В рамках проекта Свобода Live 20 января ведущая Власта Лазур будет общаться с дипломатами и международными экспертами из Украины, США и России, которые будут комментировать первые слова Дональда Трампа в должности главы Белого дома. Ожидается, что новый президент затронет тему российско-украинской войны.

Спустя час после начала торжественной части инаугурации Трамп и Джей Ди Венс примут присягу как президент и вице-президент соответственно. Кроме того, в 15:00 (22:00 по Киеву) должен начаться парад.

Стоит отметить, что традиционно церемония инаугурации президента США проходит публично на ступенях Капитолия в Вашингтоне, собирая огромное количество зрителей. Однако в этот раз торжественная часть состоится в помещении.

В соцсети Truth Social избранный президент Трамп заявил, что такие изменения связаны с похолоданием. Примечательно, что инаугурацию президента США впервые за 40 лет проведут в помещении, а не на улице.

"Я приказал, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в Ротонде Капитолия Соединенных Штатов, которую использовал Рональд Рейган в 1985 году также из-за очень холодной погоды. Различные высокопоставленные лица и гости будут доставлены в Капитолий. Это будет очень красивым опытом для всех, и особенно для большой телевизионной аудитории", – сообщил Трамп.

Также он добавил, что транслировать церемонию будут в спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena, который вмещает около 20 тыс. человек.

Напомним, европейские политики с оптимизмом рассчитывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. В первую очередь новая администрация Белого дома будет уделять внимание дальнейшей поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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